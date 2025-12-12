"Los voy a estar esperando allí para cuando regresen pronto": María Corina hace sentido compromiso con el que reitera que volverá a Venezuela

La líder democrática María Corina Machado reiteró el jueves en la noche en medio de un evento en Oslo, Noruega, que regresará a Venezuela en medio de un sentido discurso en el que se comprometió con esperar en su país a todos los connacionales que tuvieron que huir del régimen madurista.

“Vinimos a recoger lo que es nuestro, de todos lo venezolanos, y lo voy a llevar de vuelta a nuestro país y los voy a estar esperando allí para cuando regresen pronto. Ese es mi trato de esta noche”, afirmó Machado.

La líder política, más temprano el jueves, había asegurado que hará "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada, un día después de la ceremonia de entrega de su Nobel de la Paz.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, Machado 58 años en el Parlamento noruego.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió tras asegurar que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

Machado no precisó cómo piensa regresar a su país. El mes pasado, el fiscal general del régimen de Venezuela Tarek William Saab declaró que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan a Machado su afinidad con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

Maduro, cabe resaltar, ha acusado a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país, y se ha mantenido en el poder por la fuerza pese a la derrota electoral del 28 julio de 2024 según confirmaran las actas de esa jornada en las que resultó ganador el ahora presidente legítimo, Edmundo González.