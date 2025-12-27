NTN24
Sábado, 27 de diciembre de 2025
Sábado, 27 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es el despliegue militar más grande en la historia después de la Segunda Guerra Mundial": exoficial de Inteligencia sobre presión de EE. UU. a Maduro

diciembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval con más de 37 años de servicio en el Ejército de Estados Unidos, explicó en La Tarde de NTN24 que el contingente militar que se encuentra en la cuenca del Caribe responde directamente a la lucha contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles.

La administración del presidente Donald Trump ha desplegado en aguas del Caribe el contingente militar más importante en décadas, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela. Una demostración de fuerza sin precedentes que incluye el portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford y ocho embarcaciones de guerra adicionales.

El arsenal desplegado incluye los buques de asalto anfibio USS Iwo Jima, San Antonio y Fort Lauderdale; los destructores clase Arleigh Burke USS Bradley y Samson; el crucero de misiles guiados USS Lake Erie; y el submarino de ataque nuclear USS Newport News. El portaaviones Gerald R. Ford transporta el equipo aéreo embarcado número ocho, compuesto por nueve divisiones de aviones caza Super Hornets, aviones de alerta temprana E-2, helicópteros de ataque marítimo MH-60, aviones Growler de ataque electrónico y Greyhound de apoyo logístico. Desde Puerto Rico operan también aviones de combate *F-35*, mientras bombarderos B-1B y B-52 han sobrevolado aguas internacionales frente a costas venezolanas.

Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval con más de 37 años de servicio en el Ejército de Estados Unidos, explicó en La Tarde de NTN24 que el contingente militar que se encuentra en la cuenca del Caribe responde directamente a la lucha contra el narcotráfico.

o

“Hemos visto algo que nunca ha sucedido en el pasado, por lo menos no en el hemisferio occidental, y son las sanciones que se han puesto sobre lo que es la industria del petróleo. Lo que está sucediendo con todo el peso del gobierno norteamericano es que por primera vez en la historia se le previene que gane dinero proveniente de actividades ilícitas a Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles”, explicó.

En ese sentido, señaló que el dinero del narcotráfico dirigido al régimen de Maduro “es un dinero que va directamente para comprar favores, comprar elecciones en países como lo son México, como lo es Honduras, lo hemos visto ya por parte de este régimen que lo que hace es comprar para prevenir de que de alguna manera la administración del presidente Trump logre sacarlo por la fuerza”.

“El daño de que se le hace directamente a estas organizaciones transnacionales que previene de que Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles puedan tener ese dinero para seguir comprando favores, para seguir apoyando gobiernos socialistas izquierdistas que son los que mantienen vivo el propio Cartel de los Soles”, añadió.

A su vez, explicó que el régimen de Maduro se fue convirtiendo en un narcoestado tras las negociaciones de paz en Colombia.

Unos individuos que se rehusaron a ser parte de la negociación de paz en 2016 en Colombia, se fueron a Venezuela, Jesús Santrich e Iván Márquez. Ellos fueron los que llevaron a cabo la negociación, la coordinación y la transportación de cientos de toneladas de cocaína que hizo incrementar la producción de cocaína que se necesitaba para poder mezclar con el fentanilo para que no estuviese matando tantos ciudadanos americanos. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos un narcoestado que se llama Venezuela, donde todavía miembros como Iván Márquez tienen la latitud y la libertad de operar dentro de Venezuela”, detalló.

Además, celebró el despliegue militar en el Caribe y aseguró que muy pronto se verán resultados sobre Venezuela.

El presidente Trump ha llevado a cabo un gran proyecto, ha llevado un gran esfuerzo que primero es articular lo que significa el problema y la amenaza que significan los carteles y el Cartel de los Soles y Venezuela como un narcoestado”, indicó.

o

“El presidente tiene el despliegue militar más grande en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente y su administración tienen un plan que en mi opinión y en mi evaluación es un plan que se lleva a cabo manteniendo todo lo que es esta amenaza que corresponde hacia los Estados Unidos. El presidente cuando quiera actuar y llevar a cabo esa acción última para liberar o para sacar lo que es el Cartel de los Soles de Venezuela, eso lo veremos en su propio momento cuando sea correcto”, añadió.

“Lo que ha hecho la administración del presidente Trump es corregir una diplomacia fallida y una política hacia Venezuela, la cual lo que hizo fue llevar a Venezuela hacia la miseria y hacia el Cartel de los Soles”, resaltó.

Por último, habló de su nuevo libro “El vuelo final, la reina del aire” que deja en evidencia cómo el Cartel de los Soles se ha fortalecido en los últimos años.

“Es una evidencia de una investigación que se llevó a cabo contra una organización criminal quien estaba prestando aviones norteamericanos con matrículas norteamericanas en manos de los carteles mexicanos y el cartel de Venezuela, el Cartel de los Soles”, explicó.

“Este libro deja en evidencia toda la labor, todo el trabajo que hicieron cientos y miles de analistas, investigadores y agentes, quienes pudieron llevar a cabo tal nivel de operación de que se terminó y contrarrestó lo que era la amenaza del Cartel de los Soles enviando aviones cargados de cocaína de dos puntos de Venezuela, el Catatumbo y Apure”, sostuvo.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Cartel de Los Soles

Narcotráfico

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es el despliegue militar más grande en la historia después de la Segunda Guerra Mundial": exoficial de Inteligencia sobre presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Sorteo del Mundial en Washington - Foto AFP
Mundial 2026

Partido inaugural del Mundial 2026 será el mismo de una edición reciente: estos son los primeros duelos del certamen

María Corina Machado, Nobel de Paz

Mejor tarde que nunca: presidente de Panamá entrega a Machado un vestido que le regaló para la ceremonia del Nobel

Donald Trump - AFP
Indulto

Trump anuncia que indultará a expresidente latinoamericano preso por narcotráfico en EE.UU., días antes de que se celebren elecciones presidenciales en esa nación

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira
Shakira

Shakira celebra 20 años de ‘Fijación Oral’ y sigue haciendo historia con su gira musical

Sorteo del Mundial en Washington - Foto AFP
Mundial 2026

Partido inaugural del Mundial 2026 será el mismo de una edición reciente: estos son los primeros duelos del certamen

El rapero estadounidense Snoop Dogg (EFE)
NFL

Así fue la presentación de Snoop Dogg durante el espectáculo de medio tiempo navideño de la NFL; tuvo invitados de lujo

María Corina Machado, Nobel de Paz

Mejor tarde que nunca: presidente de Panamá entrega a Machado un vestido que le regaló para la ceremonia del Nobel

Donald Trump - AFP
Indulto

Trump anuncia que indultará a expresidente latinoamericano preso por narcotráfico en EE.UU., días antes de que se celebren elecciones presidenciales en esa nación

Imágenes de referencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford y el petrolero Skipper, recientemente incautado por EE. UU. - (EFE / X).
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Sanciones

Estados Unidos sancionó a siete familiares, incluida la cuñada de Maduro, de "personas vinculadas al régimen ilegítimo y corrupto" instalado en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre