La operación del Comando Sur en el mar Caribe continuará pese a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro

A pesar de haber capturado y sacado al líder del régimen, Nicolás Maduro, de Venezuela, la operación Lanza del Sur, con la que Estados Unidos ha puesto en cintura el narcoterrorismo, continúa en el Caribe.

El Comando Sur compartió hace unas horas un mensaje en redes sociales en el que afirmó que sus tropas mantienen presencia en la zona para hacer frente a los cárteles del narcotráfico.

El comando aseguró que el despliegue militar en el hemisferio disuade a actores malignos y actividades ilícitas mediante una presencia abrumadora, y subrayan que así garantizan la seguridad del pueblo de Estados Unidos.

Entre tanto, sobre Venezuela, se conoció que Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA desde hace al menos seis años, según una publicación de Associated Press (AP).

La información recopilada por la agencia de noticias demostraría que ha estado vinculada en tráfico de drogas y de oro, y detalla que en 2021 usó hoteles en isla margarita para lavar dinero.

La DEA incluso la etiquetó como objetivo prioritario, una categoría para sospechosos que podrían tener un impacto significativo en términos de narcotráfico.