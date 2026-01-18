NTN24
Domingo, 18 de enero de 2026
Domingo, 18 de enero de 2026
Comando Sur

La operación del Comando Sur en el mar Caribe continuará pese a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro

enero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Con un mensaje en redes sociales, el comando aseguró que la operación Lanza del Sur contra el narcoterrorismo seguirá hasta nueva orden.

A pesar de haber capturado y sacado al líder del régimen, Nicolás Maduro, de Venezuela, la operación Lanza del Sur, con la que Estados Unidos ha puesto en cintura el narcoterrorismo, continúa en el Caribe.

El Comando Sur compartió hace unas horas un mensaje en redes sociales en el que afirmó que sus tropas mantienen presencia en la zona para hacer frente a los cárteles del narcotráfico.

o

El comando aseguró que el despliegue militar en el hemisferio disuade a actores malignos y actividades ilícitas mediante una presencia abrumadora, y subrayan que así garantizan la seguridad del pueblo de Estados Unidos.

Entre tanto, sobre Venezuela, se conoció que Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA desde hace al menos seis años, según una publicación de Associated Press (AP).

La información recopilada por la agencia de noticias demostraría que ha estado vinculada en tráfico de drogas y de oro, y detalla que en 2021 usó hoteles en isla margarita para lavar dinero.

La DEA incluso la etiquetó como objetivo prioritario, una categoría para sospechosos que podrían tener un impacto significativo en términos de narcotráfico.

Temas relacionados:

Comando Sur

Mar Caribe

Narcotráfico

Terrorista

Latinoamérica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Era el momento preciso para sacar al régimen, simplemente quitar a Maduro no acababa al régimen”: Exasesor de seguridad de Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Adolescentes encontrados muertos
Desaparecidos

Conmoción en San Félix: Localizan muertos a los dos adolescentes que estaban siendo buscados desde el 15D

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Expresidente Juan Manuel Santos reveló que Donald Trump propuso una intervención en Venezuela en 2017: "Nos quedamos bastante sorprendidos"

Nicolás Maduro | Foto AFP
Gobierno de México

¿Cómo va a impactar a México la captura de Nicolás Maduro tras la incursión de EE.UU. en Venezuela?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Adolescentes encontrados muertos
Desaparecidos

Conmoción en San Félix: Localizan muertos a los dos adolescentes que estaban siendo buscados desde el 15D

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Expresidente Juan Manuel Santos reveló que Donald Trump propuso una intervención en Venezuela en 2017: "Nos quedamos bastante sorprendidos"

Remodelación estadio Metropolitano - Foto: X @AlejandroChar
Barranquilla

Así será la remodelación de la casa de la selección Colombia: el proyecto de ampliación ya fue adjudicado

Nicolás Maduro | Foto AFP
Gobierno de México

¿Cómo va a impactar a México la captura de Nicolás Maduro tras la incursión de EE.UU. en Venezuela?

Retrato de Maduro y Convoy en el que habría sido movilizado el dictador en Nueva York. (Reuters y AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Revelan retrato de Nicolás Maduro en su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos

Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Estados Unidos e Irán

Máxima tensión entre Teherán y Washington luego de que Trump afirmara que intervendrá si fuerzas locales "matan" a manifestantes en Irán

Foto Grey Bull Rescue
María Corina Machado

Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre