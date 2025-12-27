Maduro se mofa de la tensión entre la Casa Blanca y Miraflores: "Me han hecho famoso en todo el mundo"

El jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de nuevo se burló de la tensión existente entre la Casa Blanca y Miraflores.

Esta vez, el dictador dijo que la administración Trump lo ha “hecho famoso en todo el mundo” y que gracias a eso se ha dado cuenta del “amor y apoyo de los pueblos”.

“Pretenden es hacer permanentemente una campaña, de Maduro, de Maduro, entonces me han hecho famoso... Muestras una foto de Maduro en cualquier lugar del mundo y la gente dice: ‘Maduro, Maduro, very good”, expresó el líder de la tiranía venezolana en son de chiste.

Posteriormente, pronunció, ya en un tono más serio: “Tenemos el amor y el apoyo del pueblo, incluso el amor y apoyo del pueblo de Estados Unidos... Han acusado de todo (la Casa Blanca) a Maduro, pero no es Maduro, es el petroleo”.

Mientras Maduro se intenta “lavar la cara” constantemente por televisión y redes sociales, de momento, recordemos, continúa el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Donald Trump designó, hace algunas semanas, a varios cárteles latinoamericanos (como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua) como organizaciones terroristas.

La justificación oficial de este despliegue es interceptar y neutralizar a quienes colaboran directa o indirectamente para llevar fentanilo y cocaína a Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos aumentó en agosto de 2025 la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares.

Puntualmente, el anuncio fue realizado el pasado 7 de agosto por la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi. La cifra se duplicó desde los 25 millones de dólares establecidos anteriormente en enero de 2025.

A través de la ‘Operación Lanza del Sur’, por su parte, la unión americana ha desplegado el portaaviones Gerald R. Ford, liderando una flota de casi una docena de buques de guerra frente a la costa venezolana.

Asimismo, el Pentágono ha realizado sobrevuelos con bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, cazas F-35 y F-18, así como aviones de reconocimiento P8 Poseidon cerca de territorio venezolano.

Con este contingente militar, Estados Unidos además está bloqueando activamente buques petroleros venezolanos para cortar el financiamiento del régimen de Maduro.