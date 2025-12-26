NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

"No va a ser a través de la coerción, al final va a ser la acción militar la que va a generar ese cambio": Antonio de La Cruz sobre la presión de EE. UU. a Maduro

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio De La Cruz, presidente de Inter American Trends, analizó en La Tarde de NTN24 los próximos pasos de Estados Unidos para incrementar la presión sobre Nicolás Maduro.

La crisis en Venezuela comienza a tener graves matices, niños comiendo de la basura, familias sobreviviendo al hambre, imágenes que retrotraen la crisis humanitaria que se presentó en Venezuela hace unos años atrás.

Mientras tanto, Nicolás Maduro baila para celebrar una Navidad que comenzó por decreto en el mes de octubre. Un baile que se ha hecho viral por contrastar con la realidad política, económica y social que vive el país.

“En Venezuela la crisis hoy es muy fuerte internamente, pero en Maduro parece que el baile significa pasar el miedo”, dijo De La Cruz.

Maduro es un actor en quiebra técnica. Si lo veo desde el punto de vista de un mercado, es una quiebra, está quebrado técnicamente. Entonces ya no busca ganancia, lo que busca es no poder perder todo cuando y por eso baila, por eso balbucea, por eso evita decisiones duras. No es locura, es gestión del pánico”, agregó.

A su vez, analizó los próximos pasos de Estados Unidos en medio de la presión que ejerce Donald Trump para que Maduro permita una transición democrática.

“El presidente Trump no quiere intervenir en Venezuela directamente. Él busca ir asfixiando cada vez más al Cartel de los Soles en términos de sus ingresos, de su financiamiento. Sabemos ya que por tráfico de drogas es casi cero. De ahí eso equivaldría a unos 4.000, 5.000 millones de dólares anuales. Eso quiere decir, si lo dividimos entre 12, son como 400 millones de dólares mensuales”, explicó.

“En términos del mercado de la flota fantasma. A China, que las compran en las refinerías conocidas como cafeteras, que son las refinerías privadas. No la del Estado Chino, sino eso equivale a unos 500.000 barriles día que sale a China. Y esa flota fantasma se lleva más o menos el 90, 95% de ese crudo, que se lleva hasta Malasia donde se hace un transbordo barco a barco y se reetiqueta el crudo para poderlo vender en esas refinerías. Y eso equivale a unos 10.000, 12.000 millones de dólares. O sea, estaríamos hablando de unos 1.000 millones de dólares mensuales”, agregó.

En ese sentido, señaló que “la administración Trump está retirándole al Cartel de los Soles, al narcorégimen, 1.400 millones de dólares mensuales”. “Eso realmente lo lleva a una situación muy crítica para sostener la represión, el control social, el terrorismo de Estado, la corrupción y básicamente buscando un quiebre interno”, subrayó. “Allí es donde apunta Trump antes de una intervención militar directa en Venezuela”, enfatizó.

De La Cruz también analizó los posibles escenarios de presión a Nicolás Maduro en medio del despliegue militar estadounidense. “Va a depender de cuánto tiempo Trump considera que puede seguir alargando los costos de no actuar, cada día que pasa, el costo de no actuar se eleva porque intervienen factores internos de la política estadounidense”, señaló. “El Congreso ya está pensando en limitar los poderes de guerra al presidente Trump”, añadió.

El experto fue enfático en afirmar que habrá una acción militar en Venezuela y Washington no se quedará únicamente con la presión económica.

“En Venezuela se sigue actuando sin llegar al punto de la acción militar. Yo creo que ese va a ser el escenario al final. No creo que va a ser a través de la coerción, al final va a ser la acción militar la que va a generar ese cambio”, advirtió.

“Hoy la solución no está con más presión, entiendo que es suficiente y va a seguir actuando en términos de detener buques con petróleo venezolano y eso le corta el financiamiento a Maduro, pero la decisión final es con una acción quirúrgica militar en Venezuela”, reiteró.

“El narco régimen se le meten los aviones en espacios ya venezolanos y no actúa, no hace ninguna acción, se le mueve el Gerald Ford a 64 kilómetros de las aves y no hace nada con la marina. Dijo que iba a acompañar los buques cargados de petróleo y llegan hasta aguas territoriales, no va, no lo acompaña más allá, buscando la no confrontación, porque una confrontación le permite a Trump actuar directamente”, expresó.

Al mismo tiempo, reiteró que el retorno de María Corina Machado a Venezuela se dará en un contexto de salida de Nicolás Maduro.

“María Corina Machado le da un toque en términos de que sabe que su retorno a Venezuela no es un retorno para volver a entrar en clandestinidad solamente, sino es un retorno donde se da la salida de Maduro porque ella es catalizadora”, resaltó.

“María Corina, estando hoy en el exterior, permite esa articulación de esa misión pueda lograrse y conseguir que la acción militar suceda en Venezuela”, indicó.

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Operación Lanza del Sur

