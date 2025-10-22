NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Régimen venezolano

"Es el dinero corrupto y sucio de Venezuela el que ha financiado la campaña de Petro": Marshall Billingslea, ex subsecretario del Departamento del Tesoro

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El ex funcionario también señaló que Venezuela habría canalizado dinero hacia otros países de la región, como México y Brasil, con el objetivo de financiar campañas socialistas.

En una reveladora sesión del Congreso de Estados Unidos, Marshall Billingslea, ex subsecretario del Departamento del Tesoro, lanzó acusaciones explosivas contra el presidente colombiano Gustavo Petro y el régimen venezolano.

Billingslea afirmó que Petro habría recibido "dinero sucio y corrupto" proveniente de Venezuela para financiar su campaña política.

"Si nos fijamos en el régimen que ha fomentado la plaga socialista que se ha extendido por toda América Latina, vemos que son los venezolanos, es el dinero corrupto y sucio de Venezuela el que ha financiado la campaña de Petro", declaró Billingslea ante el Senado estadounidense.

El ex funcionario también señaló que Venezuela habría canalizado dinero hacia otros países de la región, como México y Brasil, con el objetivo de financiar campañas socialistas.

o

Asimismo sugirió que una vez se restablezca la democracia en Venezuela, "todo ese dinero subversivo que ha financiado las campañas socialistas en toda la región se agotará".

“Una vez que se restablezca la democracia en Venezuela, todo ese dinero subversivo que ha financiado las campañas socialistas en toda la región se agotará. Lo mismo ocurrirá con los ingresos petroleros del régimen cubano y con todo el apoyo a los nicaragüenses. Nos olvidamos de lo que Ortega le está haciendo al pueblo nicaragüense. Es una farsa”, indicó.

Las acusaciones de Billingslea no se limitaron a la supuesta financiación de campañas políticas. El ex subsecretario también abordó los presuntos vínculos entre Venezuela y Hezbolá.

Según su testimonio, Venezuela se ha convertido en un centro logístico e ideológico para Hezbollah en América Latina.

"Bajo Hugo Chávez, Venezuela le abrió sus puertos a Hezbolá, permitiéndole establecerse en las Islas Margarita, incluyendo con un campo de entrenamiento paramilitar", afirmó Billingslea. Añadió que la presencia de Hezbolá en Venezuela "se aumentó dramáticamente" bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Estas acusaciones se suman a otras noticias recientes que vinculan al presidente Petro con supuesta financiación proveniente del gobierno de Hugo Chávez.

El medio español The Objective citó declaraciones del ex jefe de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal, quien habría afirmado que el chavismo destinó recursos para fortalecer la izquierda global.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Gustavo Petro

Maduro y Petro

Departamento del Tesoro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es el dinero corrupto y sucio de Venezuela el que ha financiado la campaña de Petro": Marshall Billingslea, ex subsecretario del Departamento del Tesoro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad - Foto: AFP
Álvaro Uribe

"El estudio de este fallo advierte los múltiples errores en los que habría incurrido la juez de primera instancia": abogado integrante del equipo de defensa de Álvaro Uribe

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"Hay bastantes pruebas de que Petro recibió plata de los narcotraficantes": contundente declaración de congresista republicano Bernie Moreno en NTN24

Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro - Fotos: AFP
Colombia - Venezuela

Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro luego de que EE. UU. catalogara al mandatario colombiano como "líder del narcotráfico"

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump dijo que no ganar el premio Nobel de la Paz sería un “insulto” para Estados Unidos

Policía de EE. UU. - Foto: EFE / Imagen de Pokémon - Foto: Canva
Pokémon

Franquicia de entretenimiento Pokémon se pronuncia sobre uso de su contenido en video del ICE capturando inmigrantes en EE. UU.

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Actores de Harry Potter - EFE
Emma Watson

Se aviva la pelea entre J.K. Rowling y Emma Watson: la autora acusó a la estrella de Harry Potter de "ignorante"

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump dijo que no ganar el premio Nobel de la Paz sería un “insulto” para Estados Unidos

Policía de EE. UU. - Foto: EFE / Imagen de Pokémon - Foto: Canva
Pokémon

Franquicia de entretenimiento Pokémon se pronuncia sobre uso de su contenido en video del ICE capturando inmigrantes en EE. UU.

Protestas en Lima. (AFP)
Protestas

Un muerto y cerca de 100 heridos deja protesta masiva tras instalarse nuevo gobierno en Perú

Policía Ecuador - Foto de referencia de EFE
Ecuador

Ataque armado durante campeonato de futbol en Ecuador deja al menos seis muertos

Aumento de violencia en Estado de México -Foto referencia: Canva
Inseguridad

¿A qué se debe la escalada de violencia en el Estado de México?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda