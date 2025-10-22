"Es el dinero corrupto y sucio de Venezuela el que ha financiado la campaña de Petro": Marshall Billingslea, ex subsecretario del Departamento del Tesoro

En una reveladora sesión del Congreso de Estados Unidos, Marshall Billingslea, ex subsecretario del Departamento del Tesoro, lanzó acusaciones explosivas contra el presidente colombiano Gustavo Petro y el régimen venezolano.

Billingslea afirmó que Petro habría recibido "dinero sucio y corrupto" proveniente de Venezuela para financiar su campaña política.

"Si nos fijamos en el régimen que ha fomentado la plaga socialista que se ha extendido por toda América Latina, vemos que son los venezolanos, es el dinero corrupto y sucio de Venezuela el que ha financiado la campaña de Petro", declaró Billingslea ante el Senado estadounidense.

El ex funcionario también señaló que Venezuela habría canalizado dinero hacia otros países de la región, como México y Brasil, con el objetivo de financiar campañas socialistas.

Asimismo sugirió que una vez se restablezca la democracia en Venezuela, "todo ese dinero subversivo que ha financiado las campañas socialistas en toda la región se agotará".

“Una vez que se restablezca la democracia en Venezuela, todo ese dinero subversivo que ha financiado las campañas socialistas en toda la región se agotará. Lo mismo ocurrirá con los ingresos petroleros del régimen cubano y con todo el apoyo a los nicaragüenses. Nos olvidamos de lo que Ortega le está haciendo al pueblo nicaragüense. Es una farsa”, indicó.

Las acusaciones de Billingslea no se limitaron a la supuesta financiación de campañas políticas. El ex subsecretario también abordó los presuntos vínculos entre Venezuela y Hezbolá.

Según su testimonio, Venezuela se ha convertido en un centro logístico e ideológico para Hezbollah en América Latina.

"Bajo Hugo Chávez, Venezuela le abrió sus puertos a Hezbolá, permitiéndole establecerse en las Islas Margarita, incluyendo con un campo de entrenamiento paramilitar", afirmó Billingslea. Añadió que la presencia de Hezbolá en Venezuela "se aumentó dramáticamente" bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Estas acusaciones se suman a otras noticias recientes que vinculan al presidente Petro con supuesta financiación proveniente del gobierno de Hugo Chávez.

El medio español The Objective citó declaraciones del ex jefe de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal, quien habría afirmado que el chavismo destinó recursos para fortalecer la izquierda global.