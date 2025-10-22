"Hay bastantes pruebas de que Petro recibió plata de los narcotraficantes": contundente declaración de congresista republicano Bernie Moreno en NTN24

"Hay bastantes pruebas de que Petro recibió plata de los narcotraficantes", fue lo que dijo en NTN24 el senador republicano Bernie Moreno desde Washington, quien además urgió a continuar la investigación para determinar si hubo financiación ilegal en la campaña presidencial.

Moreno, nacido en Bogotá, ha sido una de las voces más activas sobre Colombia en el Gobierno de Donald Trump, ganando importante relevancia en los últimos días por su papel entre Petro y Trump en medio de la profunda crisis diplomática desatada por cuenta de señalamientos entre ambos mandatarios.

Moreno comenzó hablando de las medidas que busca que Estados Unidos tome sobre Colombia:

"Lo que vamos a hacer es poner las presiones contra el problema. Mire, tres cosas. Número uno, más grupos de carteles designados como terroristas", y añadió: "Número dos, es poner acciones contra Petro y la familia, para ver dónde es que están sacando toda esta plata de Colombia, porque obviamente es un problema".

Posteriormente, se refirió a las recientes denuncias de la presunta financiación por parte del narcotráfico y también por parte del régimen de Nicolás Maduro a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro.:

"Tenemos que seguir la investigación a ver qué pasó con la elección, que obviamente hay bastantes pruebas que recibió plata de los narcotraficantes", dijo.

NTN24 le preguntó sobre el futuro de las ayudas que Trump suspendió a Colombia, sobre lo que aseguró que hasta el momento hay una pausa en cualquier movimiento:

"Obviamente estamos haciendo una pausa por ahora, pero hay una elección. Probablemente la elección más importante de la historia de Colombia", dijo.

En paralelo, dejó la puerta abierta a cualquier medida con las elecciones presidenciales de 2026 en la mira: "Eso pasa en marzo y después en mayo y en agosto tenemos un presidente nuevo con un Congreso que ya está bien aliado con los Estados Unidos y podemos regresar a mirar qué podemos hacer en ese momento"

Moreno también confirmó a NTN24 que, tras una reunión con el presidente Donald Trump, se logró frenar la imposición de aranceles a productos de Colombia en medio de la crisis diplomática de ambos países.

“Los aranceles no se van a dar por ahora, ese no es el plan. El plan es atacar el problema, y el problema no es el pueblo de Colombia. Lo que pasa es que tienen un presidente que no es efectivo y de la cualidad de la gente de Colombia”, expresó el senador.