“Es el primero de muchos”: Representante estadounidense sobre el ataque a barco condroga que salió de Venezuela

El representante estadounidense Carlos Antonio Giménez se refirió en su cuenta de X al barco atacado que provenía de Venezuela cargado de drogas y aseguró que este es “el primero de muchos” en la lucha contra el narcotráfico.

“El primero de muchos en nuestra lucha contra el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y la narcodictadura asesina que pisotea a #Venezuela. Seguimos”, escribió el político de origen cubano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció también la muerte de 11 "narcotraficantes" en este ataque que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, un paso más en la escalada con Caracas tras el despliegue de navíos en la zona.

Trump publicó un video en su red Truth Social en el que se ve una lancha rápida transportando a varias personas, segundos antes de ser atacada y de explotar en llamas.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en su cuenta en X que "el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal (...) contra una embarcación narcotraficante que había partido de Venezuela, y que estaba operada por una organización designada como narcoterrorista".

Trump añadió en Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes, que presuntamente formaban parte del grupo delincuencial venezolano Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales.

"El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción", aseguró. "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!", advirtió.