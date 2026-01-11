NTN24
Domingo, 11 de enero de 2026
Estados Unidos

“Es el segundo golpe que Estados Unidos le da, el primero fue lo que pasó en Venezuela”: experto sobre el ultimátum de Trump a Cuba por el petróleo

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto aseguró que, con estos movimientos, Estados Unidos deja ver sus intenciones de recuperar Cuba “en un plazo relativamente breve”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio un ultimátum al régimen cubano, le advirtió que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela y le recomendó llegar a un acuerdo.

Expertos aseguran que de concretarse la amenaza de Trump no solo agravaría la crisis energética de la isla, que tiene una fuerte dependencia del crudo venezolano, sino que también registraría un colapso general.

o

Juan Antonio Blanco, experto en negociaciones y manejos de conflictos, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de estas palabras dichas por Trump y aseguró que ya es el segundo golpe que le asientan al régimen de Miguel Diaz-Canel, ya que el primero ocurrió en Venezuela.

“Es el segundo golpe que Estados Unidos le da, el primero fue lo que pasó en Venezuela, el segundo golpe es por si les quedaba idea de que el caso cubano podría demorar o no tener prioridad en la política exterior americana, le acaban de recordar que ese no es el caso y que hay un interés que Cuba sea liberada en un plazo relativamente breve”, aseveró el experto.

