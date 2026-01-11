Líder del régimen cubano Miguel Díaz-Canel respondió a las advertencias que hizo Donald Trump sobre la isla: "nadie nos dicta qué hacer"

Este domingo, el líder del régimen cubano Miguel Díaz-Canel le respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que la isla debe de alcanzar un acuerdo "antes de que sea tarde".

Desde su cuenta en la red social de X, Díaz-Canel aseguró que Trump "no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político".

Además, señaló que quienes "culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza", esto porque "saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE. UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora".

El líder del régimen puntualizó en su escrito que Cuba es "una nación libre, independiente y soberana", y afirmó que "nadie nos dicta qué hacer".

"Cuba no agrede, es agredida por EE. UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre", concluyó Miguel Díaz-Canel en su mensaje en la red social de X.

Esto se da luego del mensaje compartido por Trump en su cuenta de Truth Social, en donde expresó: "Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (por mucho) para protegerlos, y los protegeremos".

El líder republicano también insinuó que la isla no tendrá más "petróleo ni dinero" proveniente de Venezuela ahora que su administración está a cargo del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro.

"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde", sentenció el presidente estadounidense.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez.

La isla sufre desde hace dos años una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.

Más temprano, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en X que Estados Unidos "se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero".