"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

En un emocionante giro político, la líder venezolana María Corina Machado ha logrado consolidar un crucial apoyo internacional en su lucha por la democracia en Venezuela.

Omar González, un líder democrático en el exilio y coordinador de la Organización Nacional del Partido Vente Venezuela, destacó el impacto de este apoyo durante una entrevista en el informativo de NTN24.

"Ha sido un éxito y un acto histórico el encuentro con el presidente Donald Trump, así como también con senadores y congresistas de los Estados Unidos", afirmó González.

Este respaldo se formalizó en un significativo encuentro con el presidente Donald Trump, un evento que marca un claro camino hacia la tan ansiada libertad en Venezuela.

Omar González, junto con otros cuatro opositores, fue rescatado por el gobierno de los Estados Unidos de la embajada de Argentina en Caracas en mayo de 2024, luego de haber sido asediados.

El encuentro con Machado, tras un largo período de clandestinidad, fue profundamente conmovedor para muchos. "Fue un momento emocionalmente muy intenso", explicó González al recordar el tiempo compartido en la embajada de Argentina, que se convirtió en una virtual prisión durante el régimen de Maduro.

"Encontrarla después de tanto tiempo fue un momento muy intenso y compartimos la alegría de verla recuperada totalmente", añadió.

La influencia positiva de Machado ha trascendido fronteras, inspirando no solo al pueblo venezolano sino también a latinoamericanos de diferentes nacionalidades que buscan la libertad en sus propios países.

En su discurso, González resaltó cómo frente a la Casa Blanca y en el Capitolio, la líder venezolana era recibida con esperanza y emoción. "Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca", rememoró González.