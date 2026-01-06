NTN24
Enzo Maresca rompe el silencio tras su salida del Chelsea a quien sacó campeón del Mundial de Clubes y la Conference League

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Enzo Maresca, exfutbolista y entrenador italiano - Foto: EFE
Enzo Maresca, exfutbolista y entrenador italiano - Foto: EFE
Luego de que Maresca fuera apartado del Chelsea, la institución administrada por Todd Boehly anunció que el nuevo timonel es el técnico inglés, procedente del Estrasburgo, Liam Rosenior.

El equipo del balompié inglés Chelsea confirmó el pasado 1 de enero la salida de Enzo Maresca como director técnico del cuadro ‘blue’.

o

Tras semanas de tensión entre el entrenador y la dirigencia del club londinense, la decisión se llevó a cabo el primer día del año en curso, algo que para muchos fanáticos del reconocido plantel consideran una “falta de respeto”.

Ante esto, el técnico italiano se comportó como 'todo un caballero', pues compartió un mensaje en redes sociales en el que evitó cualquier referencia a los propietarios del club londinense, artífices de su destitución.

“Mi aventura en el Chelsea comenzó en las rondas previas de la Conference League. Me marcho con la tranquilidad de haber dejado al club en el lugar que merece”, señala en el inicio del mensaje.

o

Continuó: “Quiero agradecer a los aficionados su apoyo constante durante estos 18 meses, clave para lograr la clasificación a la Champions 2025-26 y para conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes, éxitos que siempre llevaré conmigo”, pronunció.

Además, tuvo palabras especiales para su plantilla: “Mi agradecimiento más sincero a los jugadores que me acompañaron en esta etapa tan especial”.

Luego de que Maresca fuera apartado del Chelsea, la institución administrada por Todd Boehly anunció que el nuevo timonel es el técnico inglés, procedente del Estrasburgo, Liam Rosenior.

o

Maresca, cabe decir, deja una huella en el equipo de londres, ya que conquistó el Mundial de Clubes (en su nuevo formato), y la Conference League.

