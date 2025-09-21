NTN24
Domingo, 21 de septiembre de 2025
“Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos

septiembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario republicano encabezó el homenaje que se hizo en honor al activista político en el estado de Arizona, en donde miles de seguidores llegaron para darle un último adiós.

Este domingo se llevó a cabo el funeral del activista político y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Universidad de Utah.

En el funeral, que se realizó en Arizona, el presidente Trump se dirigió a los miles de presentes para dar unas palabras de despedida de su aliado, así como también hablar de lo que Kirk significó para el país.

El mandatario empezó su discurso diciendo: “Jamás olvidaremos a Charlie Kirk ni tampoco a la historia, porque Charlie se ha reunido con su creador en el cielo y su voz seguirá teniendo eco a través de generaciones y su nombre seguirá vivo en la historia eterna de los patriotas estadounidenses”.

Trump afirmó que el activista “vivirá por siempre” y le dedicó unas palabras a su viuda, Erika, de quien aseguró que: “sabemos el peso insostenible de esta pérdida, pero en medio de este dolor de alguna manera has encontrado la fe profunda para reconfortar a millones de personas”.

“Hoy una nación entera te abraza a ti y a tus hermosos hijos, compartimos tu abrumadora pena y haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos que tus hijos crezcan en un país donde su padre sea honrado como un gran héroe estadounidense, que es lo que es”, añadió.

El líder republicano envió unas emotivas palabras de apoyo a los padres de Charlie, a quienes les afirmó que sabe que “ninguna palabra será suficiente para sanar lo que han dejado, es un vacío que nunca se podrá llenar”, pero que espera que el homenaje les demuestre que “su hijo trajo más amor en este mundo en sus 31 años que muchas personas”.

“Charlie Kirk amaba Estados Unidos con todo y se puede ver hoy que Estados Unidos amaba a Charlie Kirk”, sentenció.

Trump señaló que considera que “para millones de jóvenes estadounidenses es una agonía, es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”.

Y recordó la infancia y adolescencia de Kirk, quien se crió en Chicago y cuyas palabras fueron “‘por favor, salve a Chicago’. Vamos a hacerlo, vamos a salvar a Chicago del horror”.

o

Además, comentó ante los miles de asistentes que Charlie nunca trabajó por dinero, porque “el dinero nunca fue lo suyo, siempre estuvo allí por la misión. Como le gustaba decirlo entonces ‘tenemos un país que salvar’ y miren lo que hizo”.

Trump encabezó el homenaje que se hizo en honor al activista político este domingo en el estado de Arizona, en donde miles de seguidores llegaron para darle un último adiós.

El mandatario esperó su turno para dirigirse a la multitud, escuchando discursos del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y otros funcionarios mientras se desarrollaba el evento.

"¿Pensaron que podían matar a Charlie Kirk? Lo han hecho inmortal", dijo el principal asesor de Trump, Stephen Miller. "Han inmortalizado a Charlie Kirk, y ahora millones llevarán adelante su legado".

Entre otros oradores figuraban la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el comentarista conservador Tucker Carlson y otros funcionarios.

Al salir de la Casa Blanca para volar a Arizona, el presidente aseguró que el tributo tiene como objetivo "celebrar la vida de un gran hombre".

En el evento se vio a Trump sentado junto al magnate Elon Musk, cuyo amargo alejamiento de la Casa Blanca tras su breve paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) no se notó en tanto ambos conversaban.

Antes del amanecer, miles de personas hacían cola con la esperanza de entrar en el estadio, con capacidad para 63.000 asistentes, donde se celebraba el servicio para rendir homenaje al activista considerado un impulsor de la reelección de Trump.

Muchos de los asistentes lucían prendas con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense o gorras con el icónico eslogan de Trump "Make America Great Again" (Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo).

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

Las autoridades arrestaron a un sospechoso de 22 años tras varias horas de búsqueda, y la Fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

