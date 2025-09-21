Autoridades de México responden la solicitud del presidente Petro por artistas colombianos que habrían desaparecido después de un concierto en Sonora

La Fiscalía del estado Sonora, México, respondió a la solicitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, abogar por la búsqueda con vida del cantante Bayron Sánchez y su compañero Jorge Herrera.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, dijo Petro.

Ante eso, la Fiscalía de Sonora se pronunció sobre la “solicitud de auxilio” emitida por el mandatario colombiano y aseguró que “no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora”.

Por otro lado, aseguró que hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que los dos ciudadanos colombianos “hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna”.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, se pudo establecer mediante coordinaciones internacionales que el cantante Byron Sánchez y el DJ Jorge Herrera “fueron vistos por última vez en la Ciudad de México”.

En ese contexto, indicó que la investigación corre a cargo de las autoridades de la capital mexicana, las cuales “ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas”.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes”, concluyó la entidad.

En su llamado de ayuda a las autoridades mexicanas, el presidente colombiano pidió al país a encontrar con vida a los jóvenes.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, escribió en un mensaje en X.