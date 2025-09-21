NTN24
Domingo, 21 de septiembre de 2025
Domingo, 21 de septiembre de 2025
Colombia

Autoridades de México responden la solicitud del presidente Petro por artistas colombianos que habrían desaparecido después de un concierto en Sonora

septiembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se pronunció sobre la “solicitud de auxilio” emitida por el mandatario colombiano en relación a la aparente desaparición del cantante Byron Sánchez y el DJ Jorge Herrera.

La Fiscalía del estado Sonora, México, respondió a la solicitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, abogar por la búsqueda con vida del cantante Bayron Sánchez y su compañero Jorge Herrera.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, dijo Petro.

o

Ante eso, la Fiscalía de Sonora se pronunció sobre la “solicitud de auxilio” emitida por el mandatario colombiano y aseguró que “no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora”.

Por otro lado, aseguró que hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que los dos ciudadanos colombianos “hayan venido a cantar al estado de Sonora en fecha alguna”.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, se pudo establecer mediante coordinaciones internacionales que el cantante Byron Sánchez y el DJ Jorge Herrera “fueron vistos por última vez en la Ciudad de México”.

En ese contexto, indicó que la investigación corre a cargo de las autoridades de la capital mexicana, las cuales “ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas”.

o

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora seguirá realizando indagaciones que procedan, para establecer en su caso, cualquier dato que pudiera surgir y que sirva o auxilie en la investigación que realizan las autoridades competentes”, concluyó la entidad.

En su llamado de ayuda a las autoridades mexicanas, el presidente colombiano pidió al país a encontrar con vida a los jóvenes.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, escribió en un mensaje en X.

Temas relacionados:

Colombia

Desaparecidos

México

Cantante

Fiscalía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Carlos A. Giménez y Nicolás Maduro (EFE)
Carlos A. Giménez

"No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles": congresista Carlos A. Giménez tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

YouTube - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen venezolano

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Foto de protestas en Nueva York (AFP)
Donald Trump

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Antonio Ledezma aseguró que Nicolás Maduro ya superó a Pablo Escobar y el ‘Chapo’ Guzmán: “representa una amenaza para el hemisferio”

António Guterres, secretario de la ONU - Fotos: EFE
ONU

Pese a las críticas de la oposición colombiana, la ONU destacó las sanciones de la JEP a los excabecillas de las Farc por los crímenes cometidos en medio del conflicto armado

Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Antonio Ledezma aseguró que Nicolás Maduro ya superó a Pablo Escobar y el ‘Chapo’ Guzmán: “representa una amenaza para el hemisferio”

La plataforma de streaming otorgará oportunidades para quienes desean desarrollarse en el mundo audiovisual | Foto Canva
Netflix

Netflix lanza taller gratuito de guion en país de Latinoamérica para impulsar la industria audiovisual

António Guterres, secretario de la ONU - Fotos: EFE
ONU

Pese a las críticas de la oposición colombiana, la ONU destacó las sanciones de la JEP a los excabecillas de las Farc por los crímenes cometidos en medio del conflicto armado

David Ospina pone en duda su continuidad con la selección Colombia - Foto: AFP
David Ospina

“Hay que ser realistas, hay ciclos que van terminando”: David Ospina pone en duda su continuidad con la selección Colombia

Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Atlético Bucaramanga buscará mantenerse en liderato en la fecha 12 del FPC - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Bucaramanga, Junior, Fortaleza y Tolima buscan consolidarse en la parte alta de la tabla: así se disputará la fecha 12 del FPC

Consejo de Seguridad de la ONU | Foto: AFP
Estados Unidos

Estados Unidos rechaza la resolución del Consejo de Seguridad de ONU que llama al cese el fuego en Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda