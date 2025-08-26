"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Francy Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas quien fue detenido por el régimen de Maduro, habló en La Tarde de NTN24 sobre el caso que perturba a su familia y denunció la inclemencia del aislamiento total en el que se encuentra su pareja.

Encontró, además, contradictorio e irónico que su esposo sea premiado en Argentina justo cuando padece la represión del régimen.

"Así como Carlos Julio el día sábado recibe un premio por defender derechos, hoy cumple 28 días en aislamiento total. No hay ningún tipo de comunicación con él. No le han aceptado ni una galleta”, lamentó.

En ese sentido expresó que Rojas lleva 28 días “sin recibir ropa limpia, productos de higiene, comida y medicamentos”.

“Es irónico, el sábado recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos no solo han sido violados, sino que han ido al extremo”, expresó.