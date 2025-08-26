NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Carlos Julio Rojas

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Francy Fernández aseveró que su esposo lleva 28 días “sin recibir ropa limpia, productos de higiene, comida ni medicamentos”.

Francy Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas quien fue detenido por el régimen de Maduro, habló en La Tarde de NTN24 sobre el caso que perturba a su familia y denunció la inclemencia del aislamiento total en el que se encuentra su pareja.

Encontró, además, contradictorio e irónico que su esposo sea premiado en Argentina justo cuando padece la represión del régimen.

o

"Así como Carlos Julio el día sábado recibe un premio por defender derechos, hoy cumple 28 días en aislamiento total. No hay ningún tipo de comunicación con él. No le han aceptado ni una galleta”, lamentó.

En ese sentido expresó que Rojas lleva 28 días “sin recibir ropa limpia, productos de higiene, comida y medicamentos”.

“Es irónico, el sábado recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos no solo han sido violados, sino que han ido al extremo”, expresó.

USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Bloqueo Twitter - EFE
Censura en Venezuela

"El venezolano está aún más desinformado de lo que ya estaba": director de Ve Sin Filtro sobre la censura en el entorno digital en Venezuela

Nicolas Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense

Donald Trump | Foto: AFP
Administración Trump

Amnistía Internacional acusó a la administración Trump de violar derechos humanos al usar IA para vigilar a migrantes y estudiantes extranjeros

Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Corona del Miss Universo - Foto de referencia: EFE
Miss Universo

"Es una película de terror": venezolana ganadora del Miss Universo fue operada de emergencia

Bloqueo Twitter - EFE
Censura en Venezuela

"El venezolano está aún más desinformado de lo que ya estaba": director de Ve Sin Filtro sobre la censura en el entorno digital en Venezuela

Nicolas Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: X
María Corina Machado

Machado advierte que los "pocos" aliados de Maduro tienen "horas" para tomar una decisión

Nayib Bukele (EFE)
Grupo IDEA

Expresidentes del Grupo IDEA rechazan reforma que impone la reelección presidencial indefinida en El Salvador

Donald Trump | Foto: AFP
Administración Trump

Amnistía Internacional acusó a la administración Trump de violar derechos humanos al usar IA para vigilar a migrantes y estudiantes extranjeros

Franck Ribéry/ Bayern Múnich - Fotos EFE
Bayern Múnich

Jugador del Bayern Múnich con paso por Inglaterra ya está siendo comparado con Franck Ribéry por otra leyenda del equipo por su desempeño

