NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Javier Aguirre, técnico de la selección de México - Foto: EFE
Javier Aguirre, técnico de la selección de México - Foto: EFE
Selección de México

"El grupo está tranquilo": técnico de México habla de condiciones de seguridad para partido en el que su selección se enfrentará a Islandia tras muerte de ‘El Mencho’

febrero 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
Este miércoles 25 de febrero, en el estadio La Corregidora de Querétaro, la selección mexicana disputará su tercer amistoso de 2026, previo a la Fecha FIFA del mes de marzo.

El técnico de la selección de México, Javier Aguirre, aseguró previo al juego amistoso de este miércoles 25 de febrero contra Islandia, que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le “garantizan la seguridad para todos”. Esto en medio de los actos de violencia que se desataron luego de que fuera abatido alias “Mencho”.

o

“Me garantiza la gente de la federación que hay seguridad para todos nosotros. El grupo está tranquilo. Estamos día a día trabajando, a ver si podemos dar un buen partido”, dijo el “Vasco”, como también se le conoce al entrenador.

Aguirre indicó que, como ciudadanos mexicanos, se encuentran “sensibles al momento que se vive” en su país, pero pese a eso manifestó que el equipo se encuentra concentrado en lo “deportivo” con la intención de brindar un buen espectáculo a los aficionados y prepararse de la mejor manera de cara a “la fecha FIFA del mes de marzo”.

El seleccionador también se refirió al comunicado emitido el pasado martes por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol, en el cual dejó claro que realizará un monitoreo constante a la situación que se vive en México, para evaluar si las condiciones asociadas al viaje y a la estadía de su selección en territorio mexicano para el juego preparatorio del 28 de marzo están dadas.

“Es normal, ellos están en su derecho de ir al día al día, evaluar con consulta de frecuencia sus circunstancias; yo los contemplo para ese partido para el mes que viene con la participación de los europeos en fecha FIFA conforme a lo planeado. Realmente, yo estoy tranquilo; esperemos que el partido sea sin contratiempo”, dijo Javier Aguirre.

¿A qué hora es el juego entre México e Islandia?

Este miércoles 25 de febrero, en el estadio La Corregidora de Querétaro, se llevará a cabo el juego entre la selección de México y su similar de Islandia, a partir de las 8:00 p.m., hora mexicana.

Este será su tercer juego amistoso de este 2026, previo a la fecha FIFA, teniendo en cuenta que en el pasado mes de enero enfrentó a Panamá y Bolivia.

¿Qué desató la violencia en territorio mexicano en los últimos días?

El pasado domingo 22 de febrero, el ejército mexicano anunció que dio de baja al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

Allí Oseguera, de 59 años, resultó herido en medio del choque con militares en la localidad de Tapalpa y posteriormente murió en medio de su traslado vía aérea a un centro hospitalario.

o

Como respuesta el cartel, ese mismo día bloqueó varias rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios, bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados de esta nación, incluido el Estado de México.

Temas relacionados:

Selección de México

Amistoso

Islandia

Partido

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Ha sido elaborada por los perpetradores": Zair Mundaray tras promulgación de la norma en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Más de Deportes

Ver más
Ugo Humbert | Foto: AFP
Tenista

Reconocido tenista francés se encuentra bajo sospecha de apuestas tras revisar su teléfono en pleno tie-break y perder todos los puntos

Selección de Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Repechaje al Mundial

Aficionados se sorprenden tras conocer precios de entradas a importante partido de repechaje al Mundial 2026: cuestan menos de 12 dólares

Esquiador de salto / FOTO: EFE
Juegos Olímpicos

Polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno por sospechas en los saltadores de Esquí que estarían agrandando su pene para mejorar sus resultados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques de EE. UU. contra embarcaciones en aguas internacionales - Captura de video
Ataques

Estados Unidos realizó ataques contra tres embarcaciones en aguas del Pacífico Oriental y el Caribe: “once narcoterroristas murieron”

Ugo Humbert | Foto: AFP
Tenista

Reconocido tenista francés se encuentra bajo sospecha de apuestas tras revisar su teléfono en pleno tie-break y perder todos los puntos

Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Ucrania

A casi cuatro años de la invasión rusa, Zelenski dice que Ucrania solo celebrará elecciones si hay "alto el fuego" y "garantías de seguridad"

Remesas México | Foto referencia: Canva
Remesas

¿Quién envía las remesas a México desde países en los que no hay registro de ciudadanos mexicanos?

Kim Jong-un y su familia | Foto AFP
Corea del Norte

Esta es la persona que podría ser “designada internamente como sucesora” de Kim Jong-un

Hombre esposado por la policía - Foto de referencia: Pexels
Paraguay

Exportero sudamericano, con pasado en el fútbol colombiano, se entregó a las autoridades tras ser acusado de narcotráfico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre