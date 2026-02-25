"El grupo está tranquilo": técnico de México habla de condiciones de seguridad para partido en el que su selección se enfrentará a Islandia tras muerte de ‘El Mencho’

El técnico de la selección de México, Javier Aguirre, aseguró previo al juego amistoso de este miércoles 25 de febrero contra Islandia, que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le “garantizan la seguridad para todos”. Esto en medio de los actos de violencia que se desataron luego de que fuera abatido alias “Mencho”.

“Me garantiza la gente de la federación que hay seguridad para todos nosotros. El grupo está tranquilo. Estamos día a día trabajando, a ver si podemos dar un buen partido”, dijo el “Vasco”, como también se le conoce al entrenador.

Aguirre indicó que, como ciudadanos mexicanos, se encuentran “sensibles al momento que se vive” en su país, pero pese a eso manifestó que el equipo se encuentra concentrado en lo “deportivo” con la intención de brindar un buen espectáculo a los aficionados y prepararse de la mejor manera de cara a “la fecha FIFA del mes de marzo”.

El seleccionador también se refirió al comunicado emitido el pasado martes por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol, en el cual dejó claro que realizará un monitoreo constante a la situación que se vive en México, para evaluar si las condiciones asociadas al viaje y a la estadía de su selección en territorio mexicano para el juego preparatorio del 28 de marzo están dadas.

“Es normal, ellos están en su derecho de ir al día al día, evaluar con consulta de frecuencia sus circunstancias; yo los contemplo para ese partido para el mes que viene con la participación de los europeos en fecha FIFA conforme a lo planeado. Realmente, yo estoy tranquilo; esperemos que el partido sea sin contratiempo”, dijo Javier Aguirre.

¿A qué hora es el juego entre México e Islandia?

Este miércoles 25 de febrero, en el estadio La Corregidora de Querétaro, se llevará a cabo el juego entre la selección de México y su similar de Islandia, a partir de las 8:00 p.m., hora mexicana.

Este será su tercer juego amistoso de este 2026, previo a la fecha FIFA, teniendo en cuenta que en el pasado mes de enero enfrentó a Panamá y Bolivia.

¿Qué desató la violencia en territorio mexicano en los últimos días?

El pasado domingo 22 de febrero, el ejército mexicano anunció que dio de baja al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

Allí Oseguera, de 59 años, resultó herido en medio del choque con militares en la localidad de Tapalpa y posteriormente murió en medio de su traslado vía aérea a un centro hospitalario.

Como respuesta el cartel, ese mismo día bloqueó varias rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios, bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados de esta nación, incluido el Estado de México.