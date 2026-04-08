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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Estados Unidos

"Es muy triste que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense": Washington antes de reunión de Trump con el secretario general de la alianza militar

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Casa Blanca / FOTO: Canva
Casa Blanca / FOTO: Canva
Donald Trump mantuvo este miércoles una reunión crucial con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La Casa Blanca afirmó este miércoles, poco antes de una reunión entre el secretario general de la alianza con el presidente Donald Trump, que la OTAN "le dio la espalda" a Estados Unidos en la guerra con Irán.

El mandatario mantuvo este miércoles una reunión crucial con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La Casa Blanca anunció que abordaría la posibilidad de abandonar la alianza tras su negativa a intervenir en la guerra contra Irán.

Según informó el Wall Street Journal, Trump también contemplaba la posibilidad de castigar a algunos miembros de la OTAN que, a su juicio, no habían colaborado durante el conflicto, retirando tropas estadounidenses de sus países.

Rutte, el ex primer ministro neerlandés conocido como el "susurrador de Trump" por su habilidad para halagar al volátil líder estadounidense, entró al Ala Oeste por una puerta lateral y la reunión se celebró a puerta cerrada.

"Es muy triste que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es el pueblo estadounidense quien ha financiado su defensa", declaró a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La reunión se produce un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un frágil alto el fuego de dos semanas.

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Trump ha expresado su enfado por la negativa de sus socios occidentales a respaldar su guerra contra Irán, lo que ha sacudido una alianza transatlántica que, con 77 años de historia, es solo dos años menor que él.

El líder ha tildado a la OTAN de "tigre de papel" por negarse a liderar los esfuerzos para abrir el estratégico estrecho de Ormuz y por limitar el uso de bases estadounidenses en sus territorios.

Asimismo ha arremetido personalmente contra varios de ellos, criticando duramente al primer ministro británico, Keir Starmer, llamándolo "nada que ver con Winston Churchill" y ridiculizando los portaaviones británicos como "juguetes".

Para castigar a los miembros de la OTAN que considera poco colaboradores, la administración Trump está considerando un plan para retirar tropas de EE. UU. y desplegarlas en otros países considerados más favorables a la guerra de Estados Unidos en Irán, según un informe del Wall Street Journal.

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