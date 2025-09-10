"Es otro acto más en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela": representante de la Alianza Nacional del TPS sobre fallo en plataforma

Un fuerte escándalo se desató entre la comunidad venezolana en Estados Unidos tras el cierre inesperado, un día antes de la fecha límite oficial, del sistema en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para el preregistro y la reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS). El hecho dejó a cientos de solicitantes sin la posibilidad de completar el trámite.

VEA TAMBIÉN Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade o

Ante esta situación, en el programa La Tarde de NTN24, José Palma, co-coordinador de la Alianza Nacional del TPS, explicó lo ocurrido con la plataforma y el impacto que tiene sobre los migrantes venezolanos.

Según dijo, se trata de “otro acto más de parte de la administración del presidente Trump en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela”.

Palma aclaró cómo verificar si un solicitante quedó registrado correctamente: “Si usted, después de que el presidente Biden dio el anuncio, se registró, aunque no haya recibido aprobación, está bien, ya se registró. Si no lo ha hecho, debe hacerlo”.

El activista recordó que la administración de Joe Biden había extendido en 2023 el TPS para los venezolanos e incluso abrió la opción para que quienes aplicaron en 2021 pudieran unirse durante un plazo adicional de ocho meses.

Sin embargo, afirmó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca cambió el panorama, “Cuando Trump entra en oficina, lo canceló”, dijo.

VEA TAMBIÉN "Las amenazas del narcotraficante y dictador Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen": gobernadora de Puerto Rico responde a intimidaciones provenientes de Miraflores o

Respecto a quienes no lograron inscribirse debido al cierre, Palma señaló que la situación aún podría tener un giro.

“Veremos qué pasa en las próximas horas, si el juez trata de intervenir y forzar al gobierno a que acepte aplicaciones por un periodo de tiempo en el futuro, debido a lo que ha sucedido”, concluyó.