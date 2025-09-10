NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Venezuela

"Es otro acto más en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela": representante de la Alianza Nacional del TPS sobre fallo en plataforma

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Un fallo en la plataforma del USCIS impidió que cientos de venezolanos pudieran completar su preregistro y reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS).

Un fuerte escándalo se desató entre la comunidad venezolana en Estados Unidos tras el cierre inesperado, un día antes de la fecha límite oficial, del sistema en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para el preregistro y la reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS). El hecho dejó a cientos de solicitantes sin la posibilidad de completar el trámite.

Ante esta situación, en el programa La Tarde de NTN24, José Palma, co-coordinador de la Alianza Nacional del TPS, explicó lo ocurrido con la plataforma y el impacto que tiene sobre los migrantes venezolanos.

Según dijo, se trata de “otro acto más de parte de la administración del presidente Trump en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela”.

Palma aclaró cómo verificar si un solicitante quedó registrado correctamente: “Si usted, después de que el presidente Biden dio el anuncio, se registró, aunque no haya recibido aprobación, está bien, ya se registró. Si no lo ha hecho, debe hacerlo”.

El activista recordó que la administración de Joe Biden había extendido en 2023 el TPS para los venezolanos e incluso abrió la opción para que quienes aplicaron en 2021 pudieran unirse durante un plazo adicional de ocho meses.

Sin embargo, afirmó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca cambió el panorama, “Cuando Trump entra en oficina, lo canceló”, dijo.

Respecto a quienes no lograron inscribirse debido al cierre, Palma señaló que la situación aún podría tener un giro.

Veremos qué pasa en las próximas horas, si el juez trata de intervenir y forzar al gobierno a que acepte aplicaciones por un periodo de tiempo en el futuro, debido a lo que ha sucedido”, concluyó.

Temas relacionados:

Venezuela

TPS

Emigrantes venezolanos

Estados Unidos

Protección

Programas

"Es otro acto más en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela": representante de la Alianza Nacional del TPS sobre fallo en plataforma

