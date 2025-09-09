NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
El Informativo USA

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El fallo garantiza la continuidad de beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y permite a los inscritos acceder a documentos y servicios esenciales.

El juez federal Edward M. Chen emitió un fallo a favor de los demandantes del Estatus de Protección Temporal (TPS) ordenando mantener vigente esta medida para los ciudadanos de Venezuela y Haití al menos hasta octubre de 2026.

Con esta decisión, los beneficiarios que ya cuentan con aprobación de su registro podrán continuar accediendo a documentos y servicios esenciales hasta el 7 de noviembre de 2025.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández explicó que la medida es posible gracias a las notificaciones enviadas por el estado. “Si el estado no nos envía esta notificación, recuerden que nosotros ofrecemos servicios estatales a niveles locales”, señaló.

Para realizar los trámites, los beneficiarios deberán presentar documentación específica. Entre los requisitos figuran el Formulario I-797 aprobado para la solicitud I-821 y el Documento de Autorización de Empleo (EAD) con vencimiento en 2022, 2024 o 2025.

Fernández recalcó que los servicios se ofrecen en inglés y español, con el fin de garantizar claridad en la atención y el manejo de documentos. Actualmente, el condado cuenta con ocho oficinas habilitadas para recibir a los beneficiarios y procesar los trámites relacionados con el TPS.

El 19 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una decisión de 8 a 1, concedió la suspensión de emergencia presentada por el gobierno de la orden del juez Edward Chen.

Previamente, el 3 de febrero de 2025 se publicó en el Registro Federal la invalidación que hizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de la notificación del 17 de enero de 2025 que extendió una designación del Estatus de Protección Temporal para Venezuela y el 5 de febrero de 2025 se publicó la decisión de la secretaria de cancelar el TPS bajo la designación de 2023 de TPS para Venezuela.

