Viernes, 14 de noviembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Sergio de la Peña, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

Hay expectativa por el anuncio del Departamento de Guerra de Estados Unidos de la luz verde a la operación “Lanza del Sur”, diseñada para desmantelar las redes de narcotráfico que operan en el hemisferio.

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos, dijo el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Mientras tanto, expertos analizan la repercusión que podría tener esto para el régimen de Maduro y una posible intervención de EE. UU. directamente en Venezuela.

