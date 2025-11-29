NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
volcán Puracé

Se presenta emisión de gases y columnas de ceniza: elevan nivel de alerta a naranja por actividad del volcán Puracé en Colombia

noviembre 29, 2025
Por: Miguel Pedreros
Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
“Acercarse al cráter o a zonas inestables puede ser peligroso”, mencionó la entidad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció que cambió a naranja el estado de alerta del volcán Puracé, Cauca, decisión que tomó luego de evidenciar cambios significativos en la ocurrencia y energía de sismos al interior del volcán.

“La probabilidad de que el volcán haga erupción ahora es mayor, sin que esto signifique que vaya a ocurrir”, mencionó un comunicado de prensa de la entidad.

Asimismo, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán registró la emisión de gases y ceniza en la atmósfera a través del cráter del volcán, los cuales han superado los 1000 m y con una dispersión en sentido noroccidente.

Según el SGC, lo anterior representa una alteración importante en el comportamiento del volcán y corresponden al sistema naranja que define el protocolo.

Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del SGC afirmó que es importante que la comunidad aledaña consulte únicamente la información oficial y mantenga medidas de autoprotección.

“Acercarse al cráter o a zonas inestables puede ser peligroso debido a eventuales emisiones súbitas de gases y ceniza”, mencionó.

En este contexto, el SGC recomendó en redes sociales que es necesario atender las medidas de autoprotección como el uso de tapabocas y tapar fuentes de agua potable y atender el llamado de las autoridades ante posibles evacuaciones.

Además, alertó que podría ocurrir sismicidad con niveles moderados a altos, una deformación considerable de la superficie del volcán, emisiones frecuentes de ceniza y otros fenómenos.

Por lo pronto, las autoridades colombianas siguen monitoreando la actividad del volcán Puracé, ubicado en el departamento colombiano del Cauca, sobre la cordillera central a unos 45,3 km de Popayán.

