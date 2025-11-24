“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Este lunes se hizo oficial la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista, misma organización criminal de la que Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar.

La reciente designación es una decisión que, según funcionarios, le da “más herramientas” al Gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la primera administración de Donald Trump, habló en El Informativo USA de NTN24 sobre el tema.

Bolton, después de haber sido asesor de Trump y uno de sus hombres de confianza, se distanció del mandatario y se convirtió en uno de sus más grandes críticos dentro del Partido Republicano.

¿Qué significa exactamente esta clasificación para Estados Unidos y para Venezuela?

“Cuando una organización es designada como organización terrorista extranjera, permite el uso de cierta autoridad legislativa que, por supuesto, se agrega a la presión de las agencias de la ley que sufren una organización de estas”, señaló.

Asimismo, dijo que lo que Trump quiere hacer es, a su juicio “obviamente es una propaganda hasta cierto punto, pero hay un desacuerdo en cuanto a si es realmente un cartel o es realmente una conspiración de oficiales en Venezuela, de militares que se dedicaron al tráfico de drogas”.

“La gente no sabe, no hay un acuerdo en si es un cartel de drogas como los carteles en México, por ejemplo, o es una suerte de eslogan. Pero si es un grupo real, entonces sí le da licencia para enfrascarse en una guerra contra el cartel”, agregó.

¿Esta designación abre la puerta legal a operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela?

Según el exasesor, no habría operaciones militar de Estados Unidos en Venezuela: “No, no lo creo, pero la administración Trump durante los últimos años ha estado muy confundida, ha confundido la distinción que hemos pasado a dibujar entre cuidar la ley, por un lado, y el abuso de las fuerzas militares por el otro”.

¿Cómo interpreta esta medida en el contexto del reciente despliegue militar en el Caribe que ahora incluye al grupo de ataques de portaaviones, el imponente Gerald Ford?

“Creo que la planeación ha estado muy confusa. Mi visión es que esto debería ayudar a la oposición venezolana a sacar a Maduro, pero sé que han intentado con presión económica, no funcionó, así que no me preocupa como asunto de principio de considerar una acción militar”, dijo.

Asimismo, Bolton aseguró que la Administración Trump no parece estar muy alineada con la oposición venezolana.

“Sí, la oposición dice bienvenido el apoyo a los Estados Unidos para quitar a Maduro, pero necesitan estar directamente involucrados porque ellos tendrán el peso de la responsabilidad de gobernar a Venezuela y también tienen el peso en caso de que se haga un intento y se falle. Así que la oposición está tan a oscuras como el resto de nosotros acerca de qué se trata esto”, mencionó.

Sobre el motivo del despliegue del USS Gerald R. Ford, Bolton aseguró que cree que “los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, pero si estarán unos días o unas semanas y luego regresarán”.

“Así que para ellos no habrá sido sino entrenamiento y práctico, pero creo que los Estados Unidos no son tomados por tontos, pero por la misma razón creo que una fuerza militar no se usa, si no se usa con un gran plano, con un objetivo claro, es simplemente un alarde y eso cree que lo hace más fuerte y no más débil”, aseveró.