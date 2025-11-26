NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
César Farías

César Farías reveló que mantuvo una reunión con el presidente de la FVF y planteó lo que haría al frente de La Vinotinto: "La fe no puede ser solamente un eslogan"

noviembre 26, 2025
Por: Luis Cifuentes
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
El reconocido entrenador venezolano se encuentro vacante actualmente tras su última experiencia al frente del Junior de Colombia meses atrás.

La Vinotinto se encuentra sin entrenador desde la dura eliminación del Mundial 2026 tras caer por goleada en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia por 6 a 3.

La dura derrota derivó en la salida del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien no pudo cumplir el objetivo de al menos acceder al repechaje de la cita orbital que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras la salida de Batista, la selección venezolana se encuentra actualmente sin entrenador y se espera que, al menos por este año, no se oficialice a nadie en el cargo.

En medio de la expectativa por quién será el próximo director técnico de La Vinotinto de cara a preparar las Eliminatorias al Mundial de 2030, en las últimas horas se conoció que el entrenador venezolano César Farías mantuvo una reunión con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez.

El entrenador venezolano César Farías dio detalles de la reunión que mantuvo con el máximo dirigente del fútbol en Venezuela.

Tuve una reunión con el presidente de la Federación, la cual fue en los mejores términos. Yo no lo conocía a él. Él a mí tampoco”, dijo Farías en el programa Acreditados. “No fue netamente de fútbol, sino para conocernos, pero si hablamos de fútbol obviamente”, añadió el entrenador.

El director técnico, sin trabajo desde hace meses tras dirigir al Junior de Barranquilla, reconoció, además, que le gustó mucho el planteamiento del dirigente.

A su vez, dio a conocer su estrategia deportiva ante una eventual oportunidad en la selección Vinotinto.

Cuando yo escucho a entrenadores jóvenes excusándose en lo económico, en la calidad del jugador. La culpa es toda del entorno y yo no puedo”, comenzó diciendo.

“Sucre ganó batallas con 4 mil hombres contra 12 mil”, puso como ejemplo.

A su vez, señaló que “la fe no puede ser solamente un slogan, la fe tiene que tener un por qué”.

“Aquí hay que jugar fútbol y jugarlo bien. No es solamente jugarlo bien, sino cuidar las pequeñas tareas porque un equipo que puede jugar muy bien, pero no tiene disciplina táctica en la Eliminatorias no compite. Entonces tienes que cubrir los distintos aspectos del juego”, subrayó.

Cabe recordar que Farías fue entrenador de la selección absoluta de su país desde 2007 hasta 2010.

