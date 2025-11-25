NTN24
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG ‘Un Mundo Sin Mordaza’, es una de las personas al frente de la campaña "El Nobel es nuestro”.

Rodrigo Diamanti fue preso político y ahora es presidente de la ONG ‘Un Mundo Sin Mordaza’.

Ahora, es una de las personas detrás de la campaña “El Nobel es nuestro”, dedicada a celebrar el reconocimiento a María Corina Machado como Nobel de Paz 2025.

“Bueno, básicamente, la verdad es que el Nobel es nuestro porque esto es un premio que es para toda Venezuela. El reconocimiento que hace el Comité de Selección del Nobel de La Paz, que por cierto es el premio más importante en la Tierra, lo premio fue la conducta de un pueblo que tiene más de 20 años luchando contra la dictadura, dando su vida, sus hijos, su sangre, su libertad, su sufrimiento, y que siempre hemos respondido sin silencio, con una dignidad infinita, con una fuerza infinita, con una resiliencia infinita, que nos ha visto toda América Latina”, explicó.

Asimismo, el exprisionero político dijo que se llevarán a cabo actividades para celebrar el logro:

“El 6 de diciembre vamos a hacer concentraciones en 34 ciudades que ya han confirmado, esperamos un número también mayor de ciudades importantes, capitales del mundo, de todo el continente americano y de Europa, donde nos vamos a concentrar, algo que la gente tal vez no sabe mucho, que es que todos los años se hace una marcha con antorchas, con luces, en Noruega, en honor al premio Nobel de la paz, y nosotros los venezolanos siempre innovando y celebrando”, señaló.

