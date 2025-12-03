NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Hija de Edmundo González pide información sobre supuesta condena de 30 años de cárcel a su esposo

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Rafael Tudares, yerno de Edmundo González
González escribió que "el proceso judicial y juicio penal" seguido contra su esposo ha "violado flagrantemente sus derechos humanos".

Ante la información del supuesto juicio al yerno de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela y en el exilio, su esposa Mariana González de Tudares emitió un comunicado en el que exige a las autoridades información del caso.

"Mi abogado y yo nos dirigiremos a las autoridades competentes para solicitar la información oficial pertinente, a pesar de los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto para obtener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael", agregó.

El exfiscal Zair Mundaray fue quien informó este martes que la juez tercera de juicio en materia de terrorismo Alejandra Romero, condenó a 30 años de prisión a Rafael Tudares.

"Por inventados delitos de terrorismo y conspiración. Tarek William Saab forjó un expediente sin prueba alguna para sostener este patraña", señaló Mundaray.

González escribió que "el proceso judicial y juicio penal" seguido contra su esposo ha "violado flagrantemente sus derechos humanos".

"Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho, para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente", señaló.

 

Tudares fue interceptado en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos, según describió en esa oportunidad el opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica su triunfo en los comicios presidenciales de julio de 2024 y se encuentra ahora exiliado.

