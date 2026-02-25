NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Miércoles, 25 de febrero de 2026
La casa de la asistente personal de María Corina Machado es allanada por el régimen, denuncia Vente Venezuela

febrero 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
María Corina Machado - Foto EFE/ Régimen confisca casa de Laura Acosta - Fotos X: @VenteVenezuela
María Corina Machado - Foto EFE/ Régimen confisca casa de Laura Acosta - Fotos X: @VenteVenezuela
Laura Acosta ejerce como asistente personal de María Corina desde 2004 y es también miembro de Vente Venezuela.

Vente Venezuela, el partido político de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, denunció este miércoles en sus redes sociales que la casa de Laura Acosta, asistente personal de Machado, fue confiscada por miembros del régimen, a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro.

"El régimen está confiscando la casa de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado. Como un acto de retaliación política, la casa en Caracas de Laura Acosta, quien ejerce como asistente personal de María Corina desde 2004 y también es miembro de Vente Venezuela, fue confiscada este 25 de febrero", escribió Vente Venezuela en su cuenta de X.

"Laura fue víctima de graves amenazas y amedrentamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen, y debió salir de Venezuela en septiembre de ese mismo año, tras recibir una orden de captura en su contra", agregó.

En la publicación fueron subidas fotos de las víctimas y de la vivienda en cuestión, así como documentación que demostraría la propiedad de la casa.

"El 24 de marzo de 2025, seis meses después, una camioneta sin placa, con 7 funcionarios —entre hombres y mujeres— a bordo, forzaron la entrada de su casa y sometieron a la persona que cuidaba el lugar, quien además estaba en compañía de un menor de edad. Los retuvieron bajo interrogatorio durante 8 horas", dijo Vente Venezuela.

"Los efectivos obligaron a esta persona autorizada por Laura a salir de la casa, pues la misma estaba 'asegurada', como decía el letrero que colocaron en la puerta", añadieron.

Desde esa fecha, el movimiento político aseguró que funcionarios no identificados del régimen de Venezuela estuvieron visitando la vivienda y en algunos casos dormían en el lugar. "Siempre llegaban y se iban en camionetas sin placas", precisaron.

María Corina Machado ha asegurado en repetidas ocasiones, luego de la captura de Maduro, que espera se logre pronto en Venezuela una transición hacia la democracia y se reunió a mediados de enero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno Trump ordenó el 3 de enero el operativo militar en Venezuela que resultó en la captura de Maduro y de su esposa, CilIa Flores, y los trasladó hasta Nueva York.

Ambos enfrentan cargos que incluyen narcotráfico y, aunque en una primera audiencia se declararon "no culpables", se espera una segunda sesión en marzo ante una corte federal de Nueva York.

Entretanto, la administración Trump está direccionando los movimientos de Delcy Rodríguez, como la excarcelación de los presos políticos, aunque familiares y organizaciones exigen una liberación total y sin excepciones.

Temas relacionados:

Vente Venezuela

María Corina Machado

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Represión en Venezuela

