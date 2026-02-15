NTN24
Domingo, 15 de febrero de 2026
Al grito del "SIU": Cristiano Ronaldo deja su huelga de dos semanas y regresa al gol con el Al Nassr acercándose cada vez más al récord de los mil tantos

febrero 15, 2026
Por: Diana Pérez
El delantero portugués Cristiano Ronaldo (AFP)
El delantero portugués Cristiano Ronaldo (AFP)
Esto se da tras las fuertes acusaciones de CR7 de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) tiene un trato desigual con el Al Nassr.

En medio de la polémica por su ausencia en el equipo por su huelga de dos semanas el delantero portugués Cristiano Ronaldo regresó y como mejor lo sabe hacer: con grito de gol.

El artillero sigue achicando la cuenta para llegar a los mil goles y con 41 años, recien cumplidos, fue fundamental para que su equipo, el Al Nassr pueda pelear la liga contra el Al Hilal de Karim Benzema.

o

Este fin de semana, el Al Nassr visitó al Al Fateh por la jornada número 21 de la liga saudí, en un partido en el que el 'Bicho' pudo volver a celebrar con su famoso "SIU". Precisamente, el encargado de abrir el marcador para el conjunto visitante fue el astro portugués.

Luego de que uno de sus compañeros robara un mal saque, Cristiano condujo el balón hasta cerca del área del equipo local, para luego hacerle el pase al delanero senegalés Sadio Mane.

El exLiverpol, Mane, se adentró en el área rival y tras superar al defensa que lo estaba marcando con una de sus gambetas hizo el pase al centro, el cual Ronaldo pateó, enviándolo al fondo de la malla del Al Fateh.

Su gol causó la euforía de todos los presentes y tras semanas sin estar presente celeró con el icónico grito del "SIU". El segundo y de sellar la victoria del Al Nassr llegó en el minuto 78 a manos del jugador Ayman Yahya.

Con este triunfo el equipo de CR7 está a un punto del líder Al Hilal, en donde juega el francés Karim Benzema.

Sin embargo, pese al triunfo, de lo que más se habla es del regreso de Ronaldo, quien estuvo fuera dos semanas, en las que se especularon muchas cosas; entre ellas, su salida del conjunto saudí para regresar al fútbo europeo.

Pero realmente era una ausencia que se trataba de una "huelga" por parte del futbolista por las políticas económicas de la liga que estarían perjudicando a su club.

o

Ante esto, la Saudi Pro League emitió un comunicado, que ha sido replicado por los medios locales, en el que asegura que: "Ningún individuo, por más importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club".

Esto se da tras las fuertes acusaciones de CR7 de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) tiene un trato desigual con el Al Nassr.

El artillero considera que otros clubes que también maneja esa entidad reciben un trato preferencial, según había asegurado el lunes el diario portugués A Bola.

