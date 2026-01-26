"Es una modalidad que desde hace años se ha dado": experto sobre denuncia de Nayib Bukele sobre extorsiones desde cárcel en Colombia

El presidente Nayib Bukele denunció e informó que con apoyo tecnológico de los Estados Unidos lograron identificar que, desde la cárcel de Cómbita, Colombia, se está realizando llamadas extorsivas.

Según el presidente del Salvador, reportó “más de 100 teléfonos activos en la cárcel de Cómbita”. Asimismo, con la ayuda de Estados Unidos, se identificaron más de 375 números telefónicos ligados a la operación de extorsión.

Lo impresionante es que la cárcel de Cómbita actualmente es la más segura de Colombia, donde conviven cerca de 2.500 reclusos de alto perfil.

En ese contexto, en el programa de El Informativo de NTN24, el director de Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, Yefrin Garavito, analizó cómo se estarían ejecutando las extorsiones desde Colombia al Salvador.

El experto explicó que es una modalidad que ya se conocía en el país, por parte no solo de la cárcel de Cómbita, sino de “diferentes cárceles del país en el cual utilizan diferentes medios tecnológicos sobre todo las llamadas a través de los dispositivos móviles para estafar y engañar a las personas, haciéndose pasar por grupos de delincuencia organizada en diferentes regiones del país”.

Al no ser un caso aislado en Colombia, por qué aun no se han bloqueado las señales telefónicas en las cárceles, Garavito aclaró que en Colombia se “han realizado varios procesos de bloqueos de señales en las cárceles”.

Sin embargo, “alrededor de varias de las cárceles de nuestro país como por ejemplo la Picota, la Modelo, tenemos sectores residenciales, los cuales han evitado que los dispositivos funcionen de una manera óptima”, por ende, no es tan fácil bloquear las señales.

Finalmente, el experto expuso como se realiza la extorsión, es una “actividad que conocemos nosotros como la ‘ingeniería social’, y básicamente es tomar información de diferentes fuentes, en este caso del internet para poder identificar los blancos” y estafarlos, concluyó.