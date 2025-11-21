Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Organizaciones y especialistas de la salud en el exilio del sur de Florida lanzan un llamado urgente a la comunidad internacional.

Los expertos denuncian que el régimen cubano oculta la gravedad del brote de tres enfermedades infecciosas de alto riesgo, cuyo impacto podría extenderse más allá de la isla.

También piden a los centros para el control y prevención de enfermedades y al Departamento de Salud de los Estados Unidos elevar a nivel 4 la alerta para viajeros y recomendar que no se viaje a Cuba.

Solidaridad Sin Frontera y Cruz Verde Internacional están alertando sobre una crisis sanitaria en Cuba, condiciones epidemiológicas, falta de infraestructura y un colapso del sistema de salud.

NTN24 habló con el Dr. Alfredo Melgar y el Dr. Julio Cesar Alfonso, fundadores de Solidaridad Sin Frontera.

Melgar, aseguró que “la situación es gravísima” y añadió: “El régimen ha mentido. Han dicho que era un síndrome febril inespecífico. No es un síndrome febril. Son tres enfermedades infecciosas muy serias que tienen sus complicaciones. El dengue, el chikungunya y el oropuchi”.

“El dengue clásico y hemorrágico, donde la persona sufre de hemorragias internas. La chikungunya produce inflamación en el cuerpo, en las articulaciones. Y el oropuchi, meningoencefalitis y neumonía”, explicó.

“Estoy pidiendo varias cosas. Uno, elevar el nivel del CDC y el Departamento de Salud de los Estados Unidos de un nivel 2 a un nivel 4. Nivel 2 es viajar con precaución. Nivel 4 es no viajar a un país donde usted se puede contaminar y morir, pero puede regresar e infectar a otras personas de la comunidad, especialmente embarazadas y niños”, añadió.

Por su parte, el doctor Alfonso, se sumó a la solicitud de su colega y dijo que está “haciendo una alerta máxima de emergencia para todas las instituciones sanitarias y las autoridades sanitarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otras, para que intervengan en la isla, para que soliciten al régimen cubano una intervención sanitaria dentro de Cuba porque el gobierno cubano está incapacitado de resolver esta crisis”.

Y advirtió: “No es un chiste, no es una broma, no es propaganda, es una alerta real y es un peligro real y es una situación muy preocupante de crisis que hay en la isla".