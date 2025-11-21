NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Solidaridad Sin Frontera y Cruz Verde Internacional están alertando sobre una crisis sanitaria en Cuba, condiciones epidemiológicas, falta de infraestructura y un colapso del sistema de salud.

Organizaciones y especialistas de la salud en el exilio del sur de Florida lanzan un llamado urgente a la comunidad internacional.

Los expertos denuncian que el régimen cubano oculta la gravedad del brote de tres enfermedades infecciosas de alto riesgo, cuyo impacto podría extenderse más allá de la isla.

También piden a los centros para el control y prevención de enfermedades y al Departamento de Salud de los Estados Unidos elevar a nivel 4 la alerta para viajeros y recomendar que no se viaje a Cuba.

Solidaridad Sin Frontera y Cruz Verde Internacional están alertando sobre una crisis sanitaria en Cuba, condiciones epidemiológicas, falta de infraestructura y un colapso del sistema de salud.

NTN24 habló con el Dr. Alfredo Melgar y el Dr. Julio Cesar Alfonso, fundadores de Solidaridad Sin Frontera.

o

Melgar, aseguró que “la situación es gravísima” y añadió: “El régimen ha mentido. Han dicho que era un síndrome febril inespecífico. No es un síndrome febril. Son tres enfermedades infecciosas muy serias que tienen sus complicaciones. El dengue, el chikungunya y el oropuchi”.

“El dengue clásico y hemorrágico, donde la persona sufre de hemorragias internas. La chikungunya produce inflamación en el cuerpo, en las articulaciones. Y el oropuchi, meningoencefalitis y neumonía”, explicó.

“Estoy pidiendo varias cosas. Uno, elevar el nivel del CDC y el Departamento de Salud de los Estados Unidos de un nivel 2 a un nivel 4. Nivel 2 es viajar con precaución. Nivel 4 es no viajar a un país donde usted se puede contaminar y morir, pero puede regresar e infectar a otras personas de la comunidad, especialmente embarazadas y niños”, añadió.

Por su parte, el doctor Alfonso, se sumó a la solicitud de su colega y dijo que está “haciendo una alerta máxima de emergencia para todas las instituciones sanitarias y las autoridades sanitarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otras, para que intervengan en la isla, para que soliciten al régimen cubano una intervención sanitaria dentro de Cuba porque el gobierno cubano está incapacitado de resolver esta crisis”.

Y advirtió: “No es un chiste, no es una broma, no es propaganda, es una alerta real y es un peligro real y es una situación muy preocupante de crisis que hay en la isla".

Temas relacionados:

Cuba

Régimen cubano

Enfermedades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

El Comando Sur de Estados Unidos publicó ejercicios de modernos aviones F-35.
Despliegue militar de Estados Unidos

Aviones de guerra F35 y B52 vuelan en el Caribe a pocos días de que el Cartel de los Soles sea declarado terrorista por EE.UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Régimen de Maduro

Exsubsecretario estadounidense asegura que "en este momento" habría conversaciones entre el Gobierno de Trump y el régimen de Maduro

Juan González, exasesor del expresidente estadounidense Joe Biden. (EFE)
Juan González

Estas son las pruebas de Human Rights Foundation que involucran a Juan González, exasesor de Biden, en un posible conflicto de intereses con Venezuela

Más de Salud

Ver más
Implante ocular | Foto Canva
Medicina

De la ceguera a la visión: el microchip que podría devolver la vista a millones de personas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Prostitución en Medellín (EFE)
Trata de personas

Desmantelan red de trata de mujeres y niñas indígenas en la frontera entre Colombia y Venezuela

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano jugará su sexto Mundial: A pesar de no estar frente a Armenia, Portugal metió 9 goles y selló su boleto al máximo torneo FIFA

Ecuador | Foto EFE
Cárceles

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Neymar continuaría con su carrera deportiva con Santos FC en 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Neymar no iría a Europa el próximo año, continuaría su carrera en el Brasileirao

Desaparición

Hallan muerto a tachirense que había alertado a su familia de que era víctima de extorsión

Entrenador de selección sudamericana - Foto EFE
Mundial 2026

Entrenador sudamericano lanza inesperada visión sobre el Mundial 2026 con 48 países: ¿Más selecciones, más calidad?

Homicidio

Asesinan al lanzador venezolano Wikerman Ramírez en aparente asalto en Valencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre