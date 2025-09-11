NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Veinticuatro años después del trágico atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Carla Perico, la única sobreviviente costarricense del ataque a las Torres Gemelas, comparte su estremecedor relato en NTN24.

Nueva York conmemora este jueves los atentados del 11 de septiembre de 2001, veinticuatro años después del secuestro de cuatro aviones que se cobraron casi 3.000 vidas y cambiaron para siempre a Estados Unidos.

Actos recordatorios se realizaron en la Zona Cero de Manhattan, donde las torres gemelas del World Trade Center fueron destruidas en ataques coordinados que también provocaron el impacto de un avión comercial contra el Pentágono en Washington.

Otro avión, el Vuelo 93, se estrelló en una zona rural de Pensilvania cuando los pasajeros lograron dominar al secuestrador y tomaron el control de la aeronave.

Veinticuatro años después de los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Carla Perico, la única sobreviviente costarricense del ataque a las Torres Gemelas, comparte su estremecedor relato en NTN24.

o

Perico, quien se encontraba trabajando en el Banco de América en el piso 11 de la Torre Norte, ofrece un testimonio detallado de los momentos de pánico y confusión vividos aquel fatídico día.

"Fue una mañana normal. Salí de mi casa muy temprano, días antes mi mánager nos había pedido a todo el equipo de trabajo que llegáramos una hora antes". Sin embargo, la normalidad se vio brutalmente interrumpida cuando, en plena reunión de equipo, todo empezó a moverse muy fuerte.

"Del susto salí corriendo y un compañero me tomó del brazo y me dijo: Carla, tranquila, aquí no está templando", relató.

En medio de la confusión, el equipo decidió buscar una salida de emergencia. Mientras bajaban por las escaleras, Perico relató que en ese momento la gente gritaba que habían puesto una bomba en el edificio. "No teníamos la más mínima idea de qué era lo que ocurría", confesó.

o

La situación se tornó aún más desesperante cuando, al llegar al primer piso, encontraron la puerta de emergencia cerrada con llave. "Doy tantas gracias a Dios de que venían muchos hombres bajando en ese momento, que empezaron a golpear la puerta", recordó.

Una vez fuera, Perico describe escenas de horror: "Me impresionó muchísimo una señora completamente carbonizada, que ya estaba sentada reposada al lado de una pared". En su huida, tropezó con restos humanos, una experiencia que la dejó en shock y paralizada.

"Todavía no teníamos la más mínima idea de qué era lo que estaba pasando. Simplemente veíamos el fuego en la torre", dijo.

El momento más impactante llegó cuando presenciaron el impacto del segundo avión. "Ese estruendo que generó fue tan, tan, tan grande y al día de hoy todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente", expresó Perico.

La caída de la torre marcó otro momento de terror. "Esa nube de polvo, de escombro, me cubrió completamente y cómo puedo sigo corriendo porque ya no podía respirar, no podía ver", recordó.

Temas relacionados:

Torres Gemelas

Ataque

Estados Unidos

Muertos

conmemoración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Parlamento Europeo (AFP)
Parlamento europeo

Parlamento Europeo aprobó resolución que pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas

Donald Trump y Charlie Kirk (AFP)
Donald Trump

Tras la muerte de Charlie Kirk, Trump apuntó contra la "izquierda radical" y la acusó de comparar a estadounidenses "con nazis y los peores asesinos en masa"

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Incursión de drones rusos sobre Polonia - Foto AFP
Ucrania

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Más de Actualidad

Ver más
Interceptación lancha en el Caribe - Captura video de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Interceptaciones ilegales

Interceptaron una lancha rápida en el mar Caribe que llevaba a bordo 448 kilogramos de cocaína

Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del régimen venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Gustavo Petro (AFP)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Familia de Miguel Uribe pidió que ni el presidente Petro ni ningún miembro de su gabinete asistiera a su funeral

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú allanó casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte en caso por presunta corrupción

Mario Alberto Yepes/ James Rodríguez/ David Ospina - Fotos AFP
James Rodríguez

La trascendental marca que alcanzará James Rodríguez en los partidos ante Bolivia y Venezuela con la que superará a Yepes y Ospina

Cárcel del Helicoide en Venezuela (EFE)
El Helicoide

Tras las nuevas excarcelaciones: Maduro mantiene a 816 presos políticos, 82 en El Helicoide

Selección venezolana en 2019 - Foto AFP
La Vinotinto

Referente de La Vinotinto llega a Colombia y se reúne con excompañeros con los que ganó título continental

Once Caldas sacó la cara por Colombia en los torneos Conmebol - Foto: AFP
Copa Sudamericana

Once Caldas sacó la cara por Colombia: fue el único equipo que se clasificó a los cuartos de final en torneos sudamericanos

Interceptación lancha en el Caribe - Captura video de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Interceptaciones ilegales

Interceptaron una lancha rápida en el mar Caribe que llevaba a bordo 448 kilogramos de cocaína

Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del régimen venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal