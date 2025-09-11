"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Nueva York conmemora este jueves los atentados del 11 de septiembre de 2001, veinticuatro años después del secuestro de cuatro aviones que se cobraron casi 3.000 vidas y cambiaron para siempre a Estados Unidos.

Actos recordatorios se realizaron en la Zona Cero de Manhattan, donde las torres gemelas del World Trade Center fueron destruidas en ataques coordinados que también provocaron el impacto de un avión comercial contra el Pentágono en Washington.

Otro avión, el Vuelo 93, se estrelló en una zona rural de Pensilvania cuando los pasajeros lograron dominar al secuestrador y tomaron el control de la aeronave.

Veinticuatro años después de los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Carla Perico, la única sobreviviente costarricense del ataque a las Torres Gemelas, comparte su estremecedor relato en NTN24.

VEA TAMBIÉN Torres Gemelas: A 18 años del atentado, el cáncer planea sobre los sobrevivientes o

Perico, quien se encontraba trabajando en el Banco de América en el piso 11 de la Torre Norte, ofrece un testimonio detallado de los momentos de pánico y confusión vividos aquel fatídico día.

"Fue una mañana normal. Salí de mi casa muy temprano, días antes mi mánager nos había pedido a todo el equipo de trabajo que llegáramos una hora antes". Sin embargo, la normalidad se vio brutalmente interrumpida cuando, en plena reunión de equipo, todo empezó a moverse muy fuerte.

"Del susto salí corriendo y un compañero me tomó del brazo y me dijo: Carla, tranquila, aquí no está templando", relató.

En medio de la confusión, el equipo decidió buscar una salida de emergencia. Mientras bajaban por las escaleras, Perico relató que en ese momento la gente gritaba que habían puesto una bomba en el edificio. "No teníamos la más mínima idea de qué era lo que ocurría", confesó.

VEA TAMBIÉN Murió Charlie Kirk, activista y aliado político de Donald Trump, tras ser baleado en Utah o

La situación se tornó aún más desesperante cuando, al llegar al primer piso, encontraron la puerta de emergencia cerrada con llave. "Doy tantas gracias a Dios de que venían muchos hombres bajando en ese momento, que empezaron a golpear la puerta", recordó.

Una vez fuera, Perico describe escenas de horror: "Me impresionó muchísimo una señora completamente carbonizada, que ya estaba sentada reposada al lado de una pared". En su huida, tropezó con restos humanos, una experiencia que la dejó en shock y paralizada.

"Todavía no teníamos la más mínima idea de qué era lo que estaba pasando. Simplemente veíamos el fuego en la torre", dijo.

El momento más impactante llegó cuando presenciaron el impacto del segundo avión. "Ese estruendo que generó fue tan, tan, tan grande y al día de hoy todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente", expresó Perico.

La caída de la torre marcó otro momento de terror. "Esa nube de polvo, de escombro, me cubrió completamente y cómo puedo sigo corriendo porque ya no podía respirar, no podía ver", recordó.