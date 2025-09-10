Murió Charlie Kirk, activista y aliado político de Donald Trump, tras ser baleado en Utah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que falleció su aliado político, el activista Charlie Kirk, quien fue baleado este miércoles durante un evento público en el estado de Utah.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”, lamentó Trump.

El mandatario además señaló que junto a la primera dama Melania “expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia”. “¡Charlie, te queremos!”, finalizó en su escrito.

De acuerdo con algunos medios locales, Kirk, aliado del presidente Donald Trump, se encontraba en un evento en la Universidad de Utah, al oeste del país y en donde participaba de un debate, cuando recibió un disparo.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que el incidente está siendo investigado, pero “nuestros pensamientos están con Charlie”. “Sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, añadió desde su cuenta de X.

Antes de que ocurriera el incidente, Charlie publicó en sus redes sociales que estaría en el evento en la Universidad de Utah para su gira del “regreso americano”.

VEA TAMBIÉN Activista político aliado de Trump, Charlie Kirk, fue baleado en un evento público en Utah o

Por su parte, el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que los responsables responderán por sus actos porque los actos de violencia “no tienen cabida" en la vida pública.

“Las fuerzas del orden me están informando sobre la violencia sufrida por Charlie Kirk durante su visita a la Universidad del Valle de Utah hoy. Seguiremos compartiendo novedades”, afirmó.

E insistió en que los estadounidenses de todas las ideologías políticas “deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”.