NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
James Rodríguez

Millonarios confirmó que sí buscó a James Rodríguez para ficharlo, pero hubo una razón de peso que lo evitó

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
El equipo colombiano quiso fichar al capitán de la selección Colombia al igual que logró fichar al goleador histórico de la ‘tricolor’, Radamel Falcao García.

Millonarios, equipo del fútbol colombiano, ya tiene la mira puesta en el próximo torneo luego de haber quedado eliminado en la fase del ‘todos contra todos’ y no disputar la estrella de Navidad.

Para ello, ya comienzan los movimientos en el mercado de fichajes y si bien no hay ningún nombre confirmado como refuerzo para la próxima temporada, sonó mucho el nombre del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez.

o

Y es que, cabe recordar, que James terminó su contrato con el León de México y es agente libre, por lo que puede fichar con el equipo que llene sus expectativas, por este motivo el equipo bogotano se acercó a él.

Así lo confirmó Enrique Camacho, el presidente de Millonarios, en una rueda de prensa, en la que contó detalles de lo que fue el acercamiento y los motivos por los que no se logró concretar su fichaje.

“En relación a la pregunta sobre James, sí, nosotros tuvimos una serie de contactos buscándolo, pero definitivamente esos contactos no avanzaron mucho, no fueron muy profundos”, aseveró el directivo.

o

“James es un jugador extraordinario, es como cuando Millonarios quería a Falcao y lo buscó hasta que se logró. James es el capitán de la selección es un jugador maravilloso, pero tiene otras alternativas más interesantes que explorar, pero seguiremos teniéndolo en el radar”, complementó Camacho.

El presidente de Millonarios confirmó así el acercamiento al capitán de la selección Colombia, pero él tiene otros planes. James Rodríguez suena para llegar a la MLS en Estados Unidos y fichar con el Orlando City.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Millonarios

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general de la reserva sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Deportes

Ver más
Ciclista español Oier Lazkano | Foto: EFE
Ciclistas

Ciclista campeón de España en ruta fue suspendido provisionalmente por caso de dopaje debido a “anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico”

Cristiano Ronaldo abandonando un entrenamiento en su carro en 2020 - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reveló la absurda cantidad de carros que tiene y su marca favorita: "Los colecciono como cuadros"

Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

El crucero de misiles USS Gettysburg se sumó al despligue en el Caribe sur - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Movimiento en el despliegue de Estados Unidos en el Caribe: comandante del Comando Sur hace inspección y se suma un crucero de misiles

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina - Foto: EFE
Argentina

En Argentina se activa la “alerta máxima” en zonas fronterizas con Brasil tras la redada en Río de Janeiro

Trenes en Argentina - AFP
Tren

Decenas de personas heridas tras el descarrilamiento de un tren en Buenos Aires, Argentina

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump señaló que podría tener conversaciones con Nicolás Maduro en medio de la presión por el despliegue militar en el Caribe

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Ciclista español Oier Lazkano | Foto: EFE
Ciclistas

Ciclista campeón de España en ruta fue suspendido provisionalmente por caso de dopaje debido a “anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre