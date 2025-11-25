Millonarios confirmó que sí buscó a James Rodríguez para ficharlo, pero hubo una razón de peso que lo evitó

Millonarios, equipo del fútbol colombiano, ya tiene la mira puesta en el próximo torneo luego de haber quedado eliminado en la fase del ‘todos contra todos’ y no disputar la estrella de Navidad.

Para ello, ya comienzan los movimientos en el mercado de fichajes y si bien no hay ningún nombre confirmado como refuerzo para la próxima temporada, sonó mucho el nombre del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez y Luis Díaz siguen ampliando sus números con la selección Colombia o

Y es que, cabe recordar, que James terminó su contrato con el León de México y es agente libre, por lo que puede fichar con el equipo que llene sus expectativas, por este motivo el equipo bogotano se acercó a él.

Así lo confirmó Enrique Camacho, el presidente de Millonarios, en una rueda de prensa, en la que contó detalles de lo que fue el acercamiento y los motivos por los que no se logró concretar su fichaje.

“En relación a la pregunta sobre James, sí, nosotros tuvimos una serie de contactos buscándolo, pero definitivamente esos contactos no avanzaron mucho, no fueron muy profundos”, aseveró el directivo.

VEA TAMBIÉN Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, llega a Netflix con sorpresiva producción o

“James es un jugador extraordinario, es como cuando Millonarios quería a Falcao y lo buscó hasta que se logró. James es el capitán de la selección es un jugador maravilloso, pero tiene otras alternativas más interesantes que explorar, pero seguiremos teniéndolo en el radar”, complementó Camacho.

El presidente de Millonarios confirmó así el acercamiento al capitán de la selección Colombia, pero él tiene otros planes. James Rodríguez suena para llegar a la MLS en Estados Unidos y fichar con el Orlando City.