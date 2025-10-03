Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

Este viernes Nelva Ortega, esposa del disidente cubano José Daniel Ferrer, reveló que su esposo aceptó salir hacia el exilio por la presión que sufre tanto él como su familia.

Ortega reveló que la razón por los que Ferrer aceptó salir hacia el exilio se debe ante las constantes “torturas y amenazas como nunca antes había recibido hacia él, a sus hijos y a toda la familia”.

“También el haber constatado la falta de unión, de efectividad dentro de la oposición tanto dentro y fuera de Cuba. También la postura cómplice de los países frente a la dictadura cubana, a excepción de Estados Unidos”, añadió.

En una carta, fechada este 3 de octubre, el líder opositor cubano reveló que ha sido víctima brutales golpizas, amenazas de muerte y otros tratos crueles que lo llevaron a tomar la vía del exilio.

Ferrer, fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), asegura en la misiva que el régimen cubano que su familia ha sido víctima de la represión con el objetivo de obligarlo a abandonar el país y renunciar a su lucha en favor de la democracia, la libertad los derechos humanos.

Nelva confirmó la autenticidad de la carta y ha denunciado que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha intentado manipulado con grabaciones y manipulaciones para obligarlos a pedir un diálogo entre La Habana y Washington a cambio de beneficios para la dictadura.

“Mi esposo prefiere morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad. El día que esté afuera sabrá explicarles las causas por las que decidió y explicarles a todos los horrores que ha sufrido”, añadió la esposa de Ferrer.

Ortega también detalló que están preocupados por la seguridad del líder opositor cubano y que saben que al revelarse esta carta podrán tomar más represalias contra él “más de las que ya ha habido en este tiempo”.

“Tememos por su vida. Lo mínimo que le ocurra a su integridad va a ser responsabilidad de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel”, sentenció.

Por su parte, la activista cubana e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, reaccionó a la decisión de José Daniel Ferrer.

La activista cubana afirmó desde su cuenta en la red social de X que: “José Daniel Ferrer ha entregado su vida a la libertad de Cuba. En las mazmorras castristas, quieren matarlo con torturas inhumanas”.

“Salvarse es un acto de resistencia, es defender la dignidad de todo un pueblo. José no se rinde y nosotros lo acompañaremos siempre”, agregó.

La senadora estadounidense María Elvira Salazar también se pronunció al respecto diciendo: “la dictadura castrista vuelve a exhibir su crueldad y cobardía”.

“Tras meses de torturas inhumanas, José Daniel Ferrer, un símbolo indiscutible de resistencia, es forzado al exilio. El mundo libre no puede seguir de brazos cruzados ante tanta barbarie”, puntualizó.

El abogado de la organización Cubalex, Alaín Espinosa, habló sobre este tema con El Informativo de NTN24.