Martes, 18 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Así fue captado encuentro inesperado de Cristiano Ronaldo con Donald Trump en la Casa Blanca

noviembre 18, 2025
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo y Donald Trump | Foto: EFE
La reunión se da luego de la entrevista con Piers Morgan en la que Ronaldo admitió querer sentarse a hablar con el jefe de Estado.

El astro portugués Cristiano Ronaldo visitó este martes la Casa Blanca en el marco de la reunión que sostiene el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informa la prensa local.

Los detalles de la reunión que mantuvo el delantero del Al Nassr con el mandatario estadounidense se desconocen, pero algunos medios apuntan a que esta relacionada con que sea la cara del fútbol saudí.

Según algunos medios como CNN y AP, el líder republicano fue quien invitó al ‘Bicho’ a la Casa Blanca mientras está en Washington.

Cristiano se ha convertido en la cara del fútbol saudí desde su llegada al Al Nassr en 2023 con un contrato de 200 millones de dólares al año.

El portugués, de 40 años, firmó este año una extensión de dos años de su contrato, que es en gran medida propiedad del fondo del príncipe heredero.

En diálogo con el periodista británico, CR7 afirmó que “Si el mundo está en paz, es nuestro objetivo. Él (Trump) es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo”.

Por otra parte, en su visita a la Casa Blanca, el príncipe heredero le prometió a Trump inversiones por valor de 1 billón de dólares a Estados Unidos.

Salmán afirmó que: “Creemos en el futuro de (...) Estados Unidos. Creo, señor presidente, que hoy y mañana podemos anunciar que vamos a aumentar esos 600.000 millones a casi 1 billón de dólares para inversión”.

