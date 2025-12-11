NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Nayib Bukele

Bukele sella con país de Latinoamérica una "alianza" contra la criminalidad y llama a que más naciones se unan

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele | Foto EFE
Bukele goza de una amplia popularidad por su lucha contra la delincuencia, que incluye el encarcelamiento de miles de pandilleros.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartirá con Costa Rica su experiencia en la guerra contra las pandillas, según un acuerdo suscrito este jueves con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, que enfrenta un aumento de la criminalidad.

o

Bukele goza de una amplia popularidad por su lucha contra la delincuencia, que incluye el encarcelamiento de miles de pandilleros en una enorme prisión que Chaves quiere replicar en su país.

Los dos mandatarios firmaron este jueves en El Salvador la "Alianza Escudo de las Américas", que alienta la cooperación en seguridad y a la cual desean que se sumen otros países de la región.

"Lo que estamos haciendo es prestarles toda nuestra experiencia, conocimiento y lo que hemos logrado acá para que ustedes lo apliquen dentro de lo que consideren conveniente", dijo Bukele tras la firma del documento en la residencia presidencial de campo en el Lago de Coatepeque, 60 km al oeste de San Salvador.

Durante su visita de dos días, Chaves tiene previsto recorrer la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que Bukele suele mostrar con orgullo a invitados especiales.

Con capacidad para 40.000 presos, el Cecot es considerado el penal más grande de Latinoamérica.

Allí hay unos 15.000 internos acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, pero organismos de derechos humanos cuestionan las duras condiciones de reclusión.

Bukele detalló que puede ayudar a Costa Rica con su "experiencia" en el "desmantelamiento de las estructuras criminales", con el manejo de las cárceles y "las reformas de ley necesarias para poder erradicar el crimen".

Por su parte Chaves, quien enfrenta un proceso en el Congreso que podría llevarlo a la destitución, dijo que en su país le acusan de "pichón de dictador" porque quiere erradicar el crimen.

"Lo que yo sí quiero y me confieso (...) es que mi país cambie al poder judicial, que cambie nuestras leyes para que los ciudadanos salgan de las cárceles de sus casas y los criminales se queden en la cárcel", sostuvo.

o

En marzo de 2022, Bukele le declaró la guerra a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que es criticado por organismos humanitarios.

Finalmente, El Salvador acumula poco más de 90.000 presuntos pandilleros detenidos, aunque unos 8.000 fueron liberados por falta de pruebas, según las autoridades.

Temas relacionados:

Nayib Bukele

América Latina

Costa Rica

Cárceles

Delincuencia

Pandilleros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un momento realmente inolvidable en la historia de Venezuela": María Corina Machado a NTN24 desde Oslo

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Pamela Bondi - Foto @AGPamBondi
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estamos agradecidos de que el temor no te silenció y pese a todos los riesgos escogiste venir": presidente del Comité Noruego del Nobel dedica mensaje a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos
Rusia

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos
Rusia

Ataques de Rusia con misiles supersónicos sobre Kiev dejan seis muertos y decenas de heridos

El presidente Gustavo Petro. (EFE)
Petro

"Debe haber vuelos normales a todos los países": presidente Petro se pronuncia sobre Venezuela y dice que no apoya a Maduro ni una invasión

Donald Trump. (AFP)
Pena de muerte

Trump insinúa que demócratas que instaron a militares a desobedecer “órdenes ilegales” podrían ser condenados a muerte

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

Llamarada solar | Foto NASA
Nasa

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó imagen de una potente llamarada solar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre