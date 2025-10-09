Esposa de Perkins Rocha relató en NTN24 cómo fue el reencuentro con el opositor tras más de un año de detención arbitraria en Venezuela

María Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha, se reunió con su ser querido tras trece meses y once días detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Asesor de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, Rocha fue detenido el pasado 27 de agosto de 2024 cuando exigía respeto por los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Edmundo González y que el régimen se atribuyó sin sustento alguno.

En entrevista con La Tarde de NTN24, la esposa del opositor relató cómo fue el reencuentro con su ser querido tras más de un año sin verlo. “Está muy delgado, perfectamente puede haber perdido 15 kilos, entre 10 y 15 kilos, pero está fuerte, sereno, en pie, no está batido”, comentó.

Cipriani, quien catalogó el abrazo junto a su esposo como “el mejor de los últimos 30 años”, describió el momento como una “inmensa alegría”.

“Yo renové mis votos de amor por él (...) yo he sobrellevado esto un día a la vez, y cuando cuento fueron cuatrocientos y pico de días, pero cuando lo tuve enfrente fue que caí en cuenta de que en realidad era un año, un mes y once días”, relató.

Por otro lado, Cipriani analizó la situación de los presos políticos a través de su caso y dijo: “Nadie tiene por qué vivir lo que hemos vivido nosotros”.

“Perkins sigue siendo un preso. Perkins sigue estando con todos sus derechos conculcados. Perkins sigue sin poder elegir cuándo beber el sol, cuándo abrazar a sus hijos, cuándo abrazarme a mí, cuándo visitar a su mamá y tomarse un café con ella”, relató.

“Es imperativo seguir alzando la voz firme y clara para denunciar estas atrocidades”, concluyó.