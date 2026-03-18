Esta es la millonaria suma que se ganó el equipo venezolano por consagrarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol

El pasado martes 17 de marzo, la Vinotinto de béisbol venció 'nada más y nada menos' que, al combinado de los Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

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En un trámite bastante apretado, los de Omar López encontraron el camino de la gloria 3 carreras por 2, logrando su primera conquista en el Clásico Mundial de Béisbol.

Cabe resaltar que, el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

En ese contexto, el torneo cuenta con una bolsa aproximada a los 37.5 millones de dólares que se divide entre las selecciones participantes según van avanzando en el juego.

Ahora, de acuerdo con la información de la estructura de los premios establecida por las Grandes Ligas (MBL), el campeón del torneo se le otorga aproximadamente 2,5 millones de dólares, además de ingresos acumulados por avanzar en cada ronda.

Sin embargo, cabe aclarar que el dinero del permio no es exclusivamente para los jugadores, el dinero se distribuye entre los peloteros, el cuerpo técnico y la Federación Venezolana de Béisbol (FEVEBEISBOL).

Figuras y marcas que han celebrado el triunfo

El congresista Mario Diaz-Balart, posterior al encuentro deportivo, escribió en sus redes sociales: “¡Felicitaciones a Venezuela por su histórica victoria en el Clásico Mundial de Béisbol!”.

Además, resaltó el estar “orgulloso de representar a tantos venezolano-estadounidenses en el Distrito 26 de Florida, cuyo amor por la libertad, resiliencia y pasión quedaron plenamente demostrados a través este equipo”.

Por otro lado, Google Japón, en su red social X publicó una imagen alusiva al triunfo de Venezuela y destacó que la selección “en el torneo final, ganaron todos los partidos imponiéndose en encuentros muy reñidos”.