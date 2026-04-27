Lluvias torrenciales causan daños en el departamento de Cundinamarca: estos son los 17 puntos más críticos

Este lunes 27 de abril, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó sobre los 17 puntos más críticos del país debido a las lluvias torrenciales en el departamento de Cundinamarca.

Según el gobernador, las afectaciones se concentran en las provincias de Tequendama y Sumapaz, donde se hay desbordamiento de quebradas y dificultades en la movilidad.

“Atendemos con maquinaria y operarios un total de 17 puntos críticos, ocasionados por lluvias torrenciales durante las últimas 72 horas en el departamento”, señaló.

Las lluvias han generado deslizamientos, inundaciones y el cierre total de vías principales. Los municipios más afectados son: Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Tobia, Útica, Villeta, Villagómez y Yacopí.

Entretanto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó lluvias “entre moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, al occidente de Cundinamarca”.

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“Para el departamento de Cundinamarca esperamos que continúen las precipitaciones; hasta el 28 o 29 (de abril) serían como las más fuertes. Después de esa fecha, hacia el 30 o iniciando mayo esperamos una pequeña reducción de estas”, dijo un vocero del IDEAM a los medios.

En su último reporte indicaron que “Hoy amanece con lluvias moderadas, con tormentas eléctricas, en el centro-norte del Chocó, norte del Huila, centro del Tolima, oriente de Cundinamarca, sur de Boyacá, norte de Santander, centro-sur de Córdoba, sur de Sucre, sur de Bolívar, occidente del Putumayo, norte del Meta, occidente del Casanare y occidente del Amazonas”.

“También se han presentado lluvias de menor intensidad en el oriente de Cauca, norte del Cesar, oriente del Magdalena, centro-norte del Norte de Santander, el oriente y occidente de Nariño”, agregaron.