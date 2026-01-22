NTN24
Zidane

Ser una leyenda de fútbol también puede jugar en contra: así de mal la pasó Zinedine Zidane caminando en París

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Zinedine Zidane, exfutbolista y entrenador, caminando en París - Fotos: X
La situación se registró cuando 'Zizou’ salía del funeral de Rolland Courbis, un respetado exentrenador del Olympique de Marsella y figura del fútbol francés.

Ser una leyenda de fútbol también puede jugar en contra por diferentes motivos como la dificultad para vivir una vida normal debido a la fama, la comparación constante y por el temor de "echar a perder" el legado.

Bajo ese contexto, toca hablar del incómodo momento que pasó recientemente el exfutbolista y campeón del mundo, Zinedine Zidane, mientras caminaba por una calle en París.

Puntualmente, una avalancha de fanáticos le impidió al también exitoso exentrenador del Real Madrid, desplazarse con tranquilidad por la capital francesa.

Su avance, en ese sentido, fue limitado, lo que le causó un notorio agobio. El incidente ocurrió el pasado 16 de enero de 2026, cuando Zidane salía del funeral de Rolland Courbis, un respetado exentrenador del Olympique de Marsella y figura del fútbol francés.

A pesar de la situación de duelo, una multitud de personas se abalanzó sobre 'Zizou’ pidiendo fotos y autógrafos.

El momento, capturado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado indignación total en Francia, donde muchos calificaron la situación como "acoso" y una "falta de respeto", especialmente por la ceremonia religiosa.

A pesar de la incomodidad y la pérdida total de espacio personal, Zidane mantuvo la compostura y se mostró respetuoso con la gente, aunque su incomodidad era visible.

Lo que le pasó a Zidane ha reavivado el debate sobre los límites del fanatismo y el precio de la fama, demostrando que, para una leyenda del fútbol como él, el anonimato no existe.

Zidane, famoso por su elegancia excepcional y visión de juego, es ampliamente considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, así como uno de los entrenadores más brillantes del balompié.

Como futbolista: lideró a Francia a la victoria en la Copa del Mundo de la FIFA 1998, anotando dos goles en la final, y en la Eurocopa 2000.

A nivel de clubes, ganó la Liga de Campeones de la UEFA con el Real Madrid en la temporada 2001-2002, anotando un gol de volea icónico en la final.

Además, recibió numerosos reconocimientos individuales, incluyendo el Balón de Oro en 1998.

Como estratega: hizo historia al ganar tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones de la UEFA con el Real Madrid (2016, 2017, 2018), una hazaña sin precedentes en la era moderna.

También ganó dos títulos de La Liga española, entre otros trofeos, consolidando su reputación como un técnico de élite.

