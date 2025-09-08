"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

El régimen de Nicolás Maduro intenta desacreditar las acusaciones de Estados Unidos sobre una presunta responsabilidad en producción y trafico a través del Cartel de los Soles.

Para hablar sobre este tema, Iván Simonovis, investigador criminal y analista de inteligencia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que: “La DEA lleva años investigando esto y todo el mundo sabe que opera de una manera muy activa dentro de Colombia. Las dos sedes más importantes de agentes de la DEA están en Colombia, en Medellín y en Bogotá”.

Además, afirmó que el efecto que tiene el despliegue militar estadounidense en el Caribe es “el efecto necesario porque aquí hay el uso progresivo de la fuerza”.

“Y el uso progresivo de la fuerza significa que Estados Unidos cada vez está yendo con más contundencia mandándole un mensaje a todos ellos diciendo que va por ellos”, agregó.

Simonovis detalló que el mensaje que envía Estados Unidos con este despliegue “no es contra los venezolanos, es contra un grupo de individuos que están involucrados en la operación de narcotráfico más grande del planeta”.