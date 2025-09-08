NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Iván Simonovis, investigador criminal y analista de inteligencia, habló sobre la respuesta del régimen de Maduro al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El régimen de Nicolás Maduro intenta desacreditar las acusaciones de Estados Unidos sobre una presunta responsabilidad en producción y trafico a través del Cartel de los Soles.

Para hablar sobre este tema, Iván Simonovis, investigador criminal y analista de inteligencia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que: “La DEA lleva años investigando esto y todo el mundo sabe que opera de una manera muy activa dentro de Colombia. Las dos sedes más importantes de agentes de la DEA están en Colombia, en Medellín y en Bogotá”.

o

Además, afirmó que el efecto que tiene el despliegue militar estadounidense en el Caribe es “el efecto necesario porque aquí hay el uso progresivo de la fuerza”.

“Y el uso progresivo de la fuerza significa que Estados Unidos cada vez está yendo con más contundencia mandándole un mensaje a todos ellos diciendo que va por ellos”, agregó.

Simonovis detalló que el mensaje que envía Estados Unidos con este despliegue “no es contra los venezolanos, es contra un grupo de individuos que están involucrados en la operación de narcotráfico más grande del planeta”.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Caribe

Iván Simonovis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Actualidad

Ver más
María Claudia Tarazona, habla junto a sus hijas | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Foto de referencia de una cárcel-Foto: Canva
Detenciones arbitrarias

"Pretenden legitimar la censura y criminalizar la opinión": experto sobre el caso de Víctor Ugas, periodista que cumplió un año de detención en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Claudia Tarazona, habla junto a sus hijas | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

Selección de Venezuela en el Preolímpico de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo abrazo en entrenamiento de promesa de La Vinotinto con jugador proveniente de Europa que será su compañero: "Son panas"

Claudio Fabián Tapia y selección Colombia | Foto: EFE
Fútbol Sudamericano

Presidente de la AFA elogió a Colombia y aseguró que está al mismo nivel que Argentina: “se ha convertido en un líder fuerte”

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Paulo Gazzaniga, arquero argentino / FOTO: EFE
Liga Española

El peor debut: arquero sudamericano regaló un gol, cometió penalti y se fue expulsado en la liga española

Los estrenos más esperados de Agosto | Foto Canva
Estrenos Netflix

Las series y películas más esperadas que llegan a Netflix en agosto de 2025

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Tras enigmática muerte de su cuidador, la muñeca Annabelle ya tiene nuevo compañero; es un reconocido humorista

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal