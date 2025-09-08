Experto asegura que “Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde” para EE. UU. en su intensión de enfrentar grupos terroristas

El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acaba de aterrizar en el Uss Iwo Jima, uno de los gigantescos buques desplegados en el caribe para enfrentar a los grupos narcoterroristas, entre ellos el Cártel de los Soles, la organización criminal que opera bajo el mando de Nicolás Maduro.

Llegó en un helicóptero de la marina, saludó al personal a bordo y les dijo que lo que están haciendo no hace parte de un entrenamiento, sino de un ejercicio real en nombre de los intereses vitales de Estados Unidos. Esta sorpresiva visita del funcionario sigue elevando la tensión en el caribe y deja claro que la Casa Blanca está dispuesta a mantener la ofensiva.

Y en este nuevo movimiento, en el escenario estratégico-militar que se ha establecido en el mar caribe, tiene como punto clave a Puerto Rico, pues aterrizaron dos aviones Boeing C-32 de Estados Unidos, en la base aérea Muñiz de la guardia nacional.

La gobernadora Jenniffer González confirmó que en una de las aeronaves llegó Hegseth, junto al general Dan Caine, jefe del estado mayor conjunto. En redes sociales, González no solo les dio la bienvenida, sino que agradeció al presidente Donald Trump reconocer la importancia estratégica de la isla en la lucha contra los carteles de la droga. Es una presencia militar creciente que enciende alertas en la región.

Para hablar del tema, se conectó en La Tarde de NTN24 Lajos Szászdi León-Borja, analista de relaciones internacionales, especialista en cuestiones de política exterior, defensa y fuerzas armadas, quien explicó por qué Estados Unidos eligió Puerto Rico para dejar allí sus aviones de combate.

“Puerto Rico es elegido por su posición estratégica, porque al sur del país está Venezuela, entonces es un punto muy importante que puede servir para operaciones aéreas de las fuerzas estadounidenses. Ellos podrían movilizar un portaviones, pero eso sería muy costoso, así que Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde”, aseveró.