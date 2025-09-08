NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Puerto Rico

Experto asegura que “Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde” para EE. UU. en su intensión de enfrentar grupos terroristas

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La presencia de aviones militares en Puerto Rico aumentó la tensión con Venezuela y la probabilidad de un ataque al Cartel de los Soles en el país.

El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acaba de aterrizar en el Uss Iwo Jima, uno de los gigantescos buques desplegados en el caribe para enfrentar a los grupos narcoterroristas, entre ellos el Cártel de los Soles, la organización criminal que opera bajo el mando de Nicolás Maduro.

Llegó en un helicóptero de la marina, saludó al personal a bordo y les dijo que lo que están haciendo no hace parte de un entrenamiento, sino de un ejercicio real en nombre de los intereses vitales de Estados Unidos. Esta sorpresiva visita del funcionario sigue elevando la tensión en el caribe y deja claro que la Casa Blanca está dispuesta a mantener la ofensiva.

o

Y en este nuevo movimiento, en el escenario estratégico-militar que se ha establecido en el mar caribe, tiene como punto clave a Puerto Rico, pues aterrizaron dos aviones Boeing C-32 de Estados Unidos, en la base aérea Muñiz de la guardia nacional.

La gobernadora Jenniffer González confirmó que en una de las aeronaves llegó Hegseth, junto al general Dan Caine, jefe del estado mayor conjunto. En redes sociales, González no solo les dio la bienvenida, sino que agradeció al presidente Donald Trump reconocer la importancia estratégica de la isla en la lucha contra los carteles de la droga. Es una presencia militar creciente que enciende alertas en la región.

Para hablar del tema, se conectó en La Tarde de NTN24 Lajos Szászdi León-Borja, analista de relaciones internacionales, especialista en cuestiones de política exterior, defensa y fuerzas armadas, quien explicó por qué Estados Unidos eligió Puerto Rico para dejar allí sus aviones de combate.

“Puerto Rico es elegido por su posición estratégica, porque al sur del país está Venezuela, entonces es un punto muy importante que puede servir para operaciones aéreas de las fuerzas estadounidenses. Ellos podrían movilizar un portaviones, pero eso sería muy costoso, así que Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde”, aseveró.

Temas relacionados:

Puerto Rico

Estados Unidos

Venezuela

Cartel de Los Soles

Narcotráfico

Terroristas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto asegura que “Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde” para EE. UU. en su intensión de enfrentar grupos terroristas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Actualidad

Ver más
Una persona sostiene un cartel de los beatos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles - Foto: EFE
canonización

Celebración por actos de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se hará en este reconocido recinto deportivo de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Rick Scott

Senador estadounidense Rick Scott pide que la recompensa por Maduro aumente a 100 millones de dólares "lo antes posible"

Foto de referencia de visa (Canva)
Visa

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Una persona sostiene un cartel de los beatos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles - Foto: EFE
canonización

Celebración por actos de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se hará en este reconocido recinto deportivo de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Rick Scott

Senador estadounidense Rick Scott pide que la recompensa por Maduro aumente a 100 millones de dólares "lo antes posible"

Foto de referencia de visa (Canva)
Visa

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

El humanoide mide aproximadamente 1,5 metros | Foto Canva
Robots

Investigadores desarrollan un robot con el que buscan explorar parte del 95% del océano a la que no ha llegado el ser humano

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo video de La Vinotinto de cara al juego crucial ante Colombia por el cupo al repechaje para el Mundial 2026: "Imposible no emocionarse"

Accidente de tránsito - Concesión Vía Sumapaz
Vías

Impactantes imágenes: dos tractomulas sufrieron grave choque y terminaron volcadas cubriendo de lado a lado la vía Girardot-Bogotá en Colombia

La cantante colombiana Shakira en concierto en Medellín en abril pasado. (EFE)
Canción de Shakira

Shakira comparte curioso momento en el que una fan lucía seria mientras el estadio 'se caía' con el coro de ‘Si te vas’ en su último concierto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal