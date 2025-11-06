NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Detenciones arbitrarias

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, José Víctor Quiñones habló de la situación actual que enfrenta la activista opositora quien fue detenidas hace 15 meses por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El 6 de agosto de 2024, la abogada y activista opositora María Oropeza fue detenida de manera arbitraria en su residencia en medio de un allanamiento a su domicilio sin orden judicial que hizo parte de la ‘Operación Tun Tun’ liderada por la dictadura chavista.

Desde aquella fecha, la coordinadora del partido Vente Venezuela se encuentra privada de la libertad de manera ilegal en el centro penitenciario de El Helicoide.

En el programa La Tarde de NTN24, José Víctor Quiñones, coordinador juvenil de Vente Venezuela en Portuguesa, habló de la actual situación que vive la activista opositora María Oropeza, en prisión desde hace 15 meses, cuando fue detenida por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“María está teniendo unos tratos bastante crueles y esto se debe a la voz que tiene María Oropeza en Portuguesa y Venezuela”, expresó Quiñones.

El joven coordinador de Vente Venezuela manifestó que la activista y abogada tiene restringidas tanto las visitas como sus salidas a tomar sol dentro del centro de reclusión, pues no tienen ni un horario, ni una fecha fija y, por el contrario, se lleva a cabo según “el antojo del régimen el tema de las visitas”.

o

“María está en secuestro en un espacio de 4X3 metros cuadrados al mínimo, donde se encuentra recluida con otras secuestradas del régimen, lo cual hace que la situación para ella sea más dura”, añadió.

De igual manera, José Víctor señaló que hasta la fecha María Oropeza “sigue sin derecho a la defensa en general (…) María sigue sin defensa privada, sigue en manos de quienes le condenan, como entre comillas de quienes la defienden”. Esto debido a que el abogado que tiene fue asignado por parte del régimen, el mismo que la retuvo sin razón alguna.

A pesar de eso, Quiñones dejó claro que la abogada se encuentra “muy fuerte (…) Sigue de pie, sigue firme en esta lucha”; ese es el mensaje que constantemente Oropeza ha transmitido por medio de su madre a su equipo de trabajo.

“Entendemos que enfrentar una dictadura, un régimen narcoterrorista, no es algo fácil”, pero la fe que mantiene María Oropeza los mantiene en esperanza en medio de esta situación que afronta ella y demás líderes políticos retenidos por la dictadura chavista, indicó José Víctor Quiñones.

