Trump anuncia que indultará a expresidente latinoamericano preso por narcotráfico en EE.UU., días antes de que se celebren elecciones presidenciales en esa nación

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una importante intervención en la política de Honduras antes de las elecciones presidenciales: anunció el indulto de un exlíder condenado en territorio estadounidense.

Trump, quien además amenazó a la nación centroamericana con cortar el apoyo estadounidense si su candidato preferido pierde, dijo que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado el año pasado por cargos de tráfico de drogas y condenado a pagar 45 años de cárcel.

Mediante una publicación en la plataforma digital Truth Social, el mandatario republicano hizo el anuncio proclamando su apoyo a Nasry Asfura, el candidato del partido de derecha de Hernández en las elecciones presidenciales de Honduras del domingo.

"Si no gana, Estados Unidos no seguirá tirando dinero bueno tras dinero malo, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar qué país sea", escribió Trump en su mensaje.

Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa, peleará la Presidencia de Honduras con otros dos candidatos: un abogado de izquierda, así como con un presentador de televisión de derecha.

En cuanto a Juan Orlando Hernández, fue presidente de Honduras durante dos mandatos, de 2014 a 2022, y fue extraditado a Estados Unidos apenas unas semanas después de dejar el cargo.

Fue condenado por un jurado de Nueva York en marzo de 2024 por haber facilitado el contrabando de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de Honduras desde 2004, antes de ocupar el cargo más importante de su país.

Trump dijo que Hernández "ha sido, según muchas personas que respeto mucho, tratado muy duramente e injustamente".