NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Murió de cáncer ex presa política de Maduro mientras su hijo sigue en la cárcel

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Yenny Barrios y Diego Sierralta
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó pesar por la muerte de Yenny Barrios y pide a las autoridades que le permitan a su hijo, darle un último adiós.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Pese al clamor y las solicitudes de carácter humanitario, la activista opositora Yenny Barrios, paciente oncológico, falleció este miércoles sin poder despedirse de su hijo Diego Sierralta, preso político que permanece recluido desde enero de 2025.

o

Yenny también fue arrestada por las fuerzas del régimen en septiembre de 2024 durante la ola represiva tras las protestas postelectorales, aunque fue excarcelada en diciembre, su hijo fue detenido un mes después acusado de supuesto de tráfico de droga, aprovechamiento de objeto proveniente del delito, contrabando y asociación para delinquir.

Activistas y la defensa de Sierralta, explicaron que el hombre intentó cambiar cuatro parches transdérmicos de fentanilo -un analgésico para dolores crónicos usado por su mamá quien padece de linfoma no Hodgkin- por otro medicamento que Barrios necesitaba para su tratamiento de quimioterapia, por lo que consideran que su detención es un acto de represalia.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó pesar por la muerte de Yenny Barrios y pide a las autoridades que le permitan a su hijo, darle un último adiós.

o

"Lamentablemente, Diego se encuentra detenido por razones políticas y no se le permitió estar junto a su madre ni despedirse de ella, privando a ambos del consuelo y la cercanía más elemental en un momento de extrema vulnerabilidad. Esta separación forzada, impuesta por un sistema de persecución, hace que su pérdida sea aún más dolorosa", dijo la ONG.

Asimismo, el partido Voluntad Popular reiteró su exigencia de "una medida humanitaria urgente" a favor de Sierralta.

"Yenny murió sin poder abrazar a su hijo. Murió esperando justicia. Murió víctima de un modelo que persigue, destruye y castiga el amor entre una madre y su hijo", expresó.

Por su parte la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se solidarizó con el fallecimiento de la dirigente y se sumó a la solicitud.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

DDHH VENEZUELA

Detenciones arbitrarias

Represión

Régimen de Maduro

Voluntad Popular

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ataque de EE. UU. a submarino - Captura video
Despliegue militar de Estados Unidos

Colombiano que sobrevivió a ataque de EE. UU. a presunto submarino cargado con droga en el Caribe quedó en libertad

Ejército de Venezuela - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela asegura que destruyó dos campamentos de "narcoterroristas" colombianos mientras EE. UU. adelanta despliegue militar contra carteles en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luis Díaz y Harry Kane | Foto: AFP
Harry Kane

Harry Kane salió en defensa de Luis Díaz: “el rival se cruza en el camino”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ataque de EE. UU. a submarino - Captura video
Despliegue militar de Estados Unidos

Colombiano que sobrevivió a ataque de EE. UU. a presunto submarino cargado con droga en el Caribe quedó en libertad

Ejército de Venezuela - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela asegura que destruyó dos campamentos de "narcoterroristas" colombianos mientras EE. UU. adelanta despliegue militar contra carteles en el Caribe

3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Astronomía

El cometa 3I/ATLAS será visible en Colombia y Venezuela: estos son los horarios y "es cuestión de horas" para saber si es un cometa o algo más inquietante

Dibu Martínez | Foto: AFP
Dibu Martínez

El grosero error del Dibu Martínez que le dio la ventaja al Liverpool ante el Aston Villa en la Premier League

Lewis Mendoza, activista detenido por el régimen de Maduro
Presos políticos en Venezuela

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda