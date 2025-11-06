Murió de cáncer ex presa política de Maduro mientras su hijo sigue en la cárcel

Pese al clamor y las solicitudes de carácter humanitario, la activista opositora Yenny Barrios, paciente oncológico, falleció este miércoles sin poder despedirse de su hijo Diego Sierralta, preso político que permanece recluido desde enero de 2025.

Yenny también fue arrestada por las fuerzas del régimen en septiembre de 2024 durante la ola represiva tras las protestas postelectorales, aunque fue excarcelada en diciembre, su hijo fue detenido un mes después acusado de supuesto de tráfico de droga, aprovechamiento de objeto proveniente del delito, contrabando y asociación para delinquir.

Activistas y la defensa de Sierralta, explicaron que el hombre intentó cambiar cuatro parches transdérmicos de fentanilo -un analgésico para dolores crónicos usado por su mamá quien padece de linfoma no Hodgkin- por otro medicamento que Barrios necesitaba para su tratamiento de quimioterapia, por lo que consideran que su detención es un acto de represalia.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó pesar por la muerte de Yenny Barrios y pide a las autoridades que le permitan a su hijo, darle un último adiós.

"Lamentablemente, Diego se encuentra detenido por razones políticas y no se le permitió estar junto a su madre ni despedirse de ella, privando a ambos del consuelo y la cercanía más elemental en un momento de extrema vulnerabilidad. Esta separación forzada, impuesta por un sistema de persecución, hace que su pérdida sea aún más dolorosa", dijo la ONG.

Asimismo, el partido Voluntad Popular reiteró su exigencia de "una medida humanitaria urgente" a favor de Sierralta.

"Yenny murió sin poder abrazar a su hijo. Murió esperando justicia. Murió víctima de un modelo que persigue, destruye y castiga el amor entre una madre y su hijo", expresó.

Por su parte la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se solidarizó con el fallecimiento de la dirigente y se sumó a la solicitud.