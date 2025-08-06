Estados Unidos afirma que el régimen de Maduro es "un enemigo de la humanidad" en reciente sesión en la OEA

La representante de Estados Unidos ante la OEA, Hillary Renner, dio un duro parte sobre la situación en Venezuela en una reciente sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“El régimen de Maduro es un enemigo de la humanidad”, indicó Renner ante el auditorio que recibió este miércoles una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Colectivos paramilitares golpearon y robaron a las madres de los presos políticos que hacían vigilia frente al TSJ o

Gloria De Mess, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la OEA, afirmó por su parte que hay 25 muertes documentadas en medio de las protestas en el contexto poselectoral luego de las elecciones del 28 de julio en 2024.

Explicó que, de las 25 muertes documentadas, “24 de ellas fueron por tiros hacia la cabeza o el tórax y una por una golpiza”.

Denunció, además, que “represión estatal y grandes abusos contra los derechos humanos fueron cometidos de manera sistemática” en Venezuela. “Es el señor Maduro el mismo que declaró que más de 2.000 personas detenidas fueron arrestadas precisamente en relación con las elecciones”, afirmó.

“Docenas de presos políticos continúan retenidos”, indicó al tiempo que se preguntaba sobre el lugar en el que se encuentran líderes de la oposición como Roció San Miguel y Juan Pablo Guanipa, entre otros.

Lamentó que en Venezuela no hay justicia. ni rendición de cuentas ni acciones significativas para “investigar las muertes o proteger los derechos de quienes siguen retenidos”.

La relatora consideró que, además, muchos de los detenidos no han tenido ni contacto con sus familias ni asesoramiento legal.