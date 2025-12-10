Llegó a Venezuela un avión con turistas rusos
Un vuelo de Conviasa con cien turistas rusos aterrizó el lunes en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño de Margarita.
El grupo llegó en un vuelo directo entre Rusia y Venezuela que el régimen reactivó hace cuatro meses como parte de su estrategia para impulsar el "motor turismo".
El propio Maduro celebró la noticia. "Hoy llegó otra camada de turistas rusos. Le cerraron la puerta por un lado y abrieron 10 puertas más, para seguir llegando los turistas de Rusia y de por allá de aquel mundo".
Y es que para Maduro, este 2025 Venezuela "termina su vida económica en ofensiva, en crecimiento, en avance. Estamos llegando a 18 trimestres de crecimiento continuo en la economía real, un crecimiento que se proyecta en 9% en 2025".
Sin embargo, el dólar se devalúa a pasos agigantados.
Se estima que la inflación cerrará este 2025 en 500 %, mientras los trabajadores públicos ganan el peor sueldo de América Latina y los altos costos opacan la vida cotidiana del venezolano.
"La proyección 2026 es que la economía va a seguir creciendo y se proyecta un crecimiento por lo menos del 7% del PIB, de la economía real", insiste Maduro despreocupado por el panorama económico y bajo amenazas de ser derrocado.