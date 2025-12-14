NTN24
Estados Unidos y diferentes líderes políticos reaccionan a la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
José Antonio Kast, presidente electo de Chile / FOTO: EFE
El líder de derecha obtuvo una contundente victoria frente a su contendora Jeannette Jara y así reacciona el mundo.

El candidato de derecha José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Chile al vencer a la izquierdista Jeannette Jara en un balotaje en el que logró una importante diferencia.

Su victoria comenzó a generar reacciones de diferentes líderes políticos como el secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente de Argentina, Javier Milei, el expresidente de Colombia Iván Duque, entre otros.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile @JoseAntonioKast por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió Marco Rubio.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, publicó Javier Milei.

“Felicito a @joseantoniokast por este gran triunfo en Chile. Es una victoria de los valores que compartimos. Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la Familia, la Seguridad Ciudadana y la Economía Libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile”, posteó el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

Felicitamos a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile. El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la Democracia, la libertad y el Estado de Derecho”, escribió el expresidente de Colombia Iván Duque.

"Felicidades a mi amigo José Antonio Kast por una victoria contundente. Chile dijo basta y eligió orden, libertad y seguridad. Comienza una nueva etapa para devolverle el país a los chilenos", aseveró la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

"Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile. Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países", publicó el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos al nuevo presidente-electo de la hermana República de #Chile por su contundente victoria. Esperamos trabajar de cerca para sacudir a nuestro hemisferio del comunismo y la violencia", escribió el congresista estadounidense Carlos Gimenez.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 41%.

Kast, devoto católico y padre de nueve hijos, promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

