Italia anunció que no llevará a cabo la renovación automática de acuerdo de defensa con Israel

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció que su país suspende el acuerdo de defensa con Israel, por medio del cual llevaba a cabo el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica. Una decisión que estaría sujeta a la actual situación de conflicto que se vive en Oriente Medio.

“En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel”, expresó Meloni en medio del foro vinícola 'Vinitaly'.

El “memorándum de entendimiento sobre cooperación en los sectores militar y de defensa entre Italia e Israel”, próximo a expirar, se firmó el 16 de junio de 2003 en París, ratificado en el año 2006 y renovado tácitamente cada cinco años. Pero a partir de ahora, ante la situación que se vive en el Golfo Pérsico, no se dará de manera automática.

Durante las últimas semanas, las tensiones entre Italia e Israel han escalado luego de que la semana pasada el gobierno italiano acusara a las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en el Líbano.

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Ante esta situación. Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos, pero sí daños materiales. Estos actos fueron calificados por el canciller italiano, Antonio Tajani, quien condenó los "inaceptables ataques" de Israel contra civiles en el Líbano.

Entre tanto, este martes la primera ministra de Italia dejó claro que el hecho de ser aliado de alguna nación no les impide manifestarse y rechazar una situación cuando no están de acuerdo.

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“Cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo, lo digo, igual que cuando no lo estoy", dijo Giorgia Meloni.