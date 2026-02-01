En Venezuela excarcelan al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

El reconocido activista venezolano Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021 por cargos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio, fue excarcelado este domingo, según declaró su hermano, Rafael Tarazona.

"¡Javier por fin está libre!", declaró Rafael Tarazona, añadiendo que su hermano acudió a una iglesia en el centro de Caracas inmediatamente después de su liberación.

Esta liberación se produce dos días después de que Delcy Rodríguez anunciara el cierre de la temida cárcel del Helicoide, denunciada como centro de torturas por parte de la oposición y activistas de derechos humanos y menos de un mes después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Provea confirma la excarcelación del abogado defensor de derechos humanos venezolano Eduardo Torres tras más de ocho meses preso o

Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, estaba detenido desde julio de 2021 por cargos de "terrorismo", "traición" e "incitación al odio".

Desde Fundaredes, el activista acusó al régimen de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela, y advirtió sobre choques entre fuerzas militares y guerrillas en la frontera colombovenezolana.

La oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que este domingo se producen varias liberaciones en la cárcel del Helicoide, donde estaba detenido Tarazona.

Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre, y advierte que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.