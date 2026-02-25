NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Congresista de Estados Unidos muestra con orgullo en la entrada de su oficina el cartel de “Maduro capturado”

febrero 25, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Nicolás Maduro | Foto AFP
"Muestro con orgullo el cartel 'Maduro capturado' en mi oficina de DC.", escribió el congresista.

El congresista de Estados Unidos Mario Díaz-Balart publicó en sus redes sociales un video donde se observa que en medio de un recorrido por el Cannon House Office Building (Edificio de oficinas de Cannon House) en Washington, D.C. en la entrada de la oficina 374, se ve un gran cartel de “Maduro capturado”.

Muestro con orgullo el cartel ‘Maduro capturado’ en mi oficina de DC.”, escribió el congresista en X.

Añadió que “los capos de la droga y los narcoterroristas deben saber que están bajo alerta y que serán responsables de la muerte de miles de estadunidenses”, concluyó.

En mensajes anteriores, publicó en su cuenta de X la foto de Nicolás Maduro detenido y recordando que fue “capturado el 3 de enero de 2026 y ahora enfrenta la justicia en Estados Unidos”.

Los mensajes de Díaz-Balart se dieron en medio del discurso del Estado de la Unión, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde con orgullo condecoró con la Medalla de Honor del Congreso a Eric Slover, uno de los pilotos que participó en la operación que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero.

Mencionó que Slover fue el líder de vuelo en la cabina del “primer helicóptero, un Chinook hermoso que transportaba muchos guerreros de Estados Unidos”. No obstante, en su discurso también destaco los acuerdos petroleros que ha alcanzado con Venezuela.

De esa manera, el congresista ha demostrado con “orgullo” el trabajo que la administración Donald Trump ha llevado con Venezuela, y su fuerte interés por la libertad de Venezuela, puesto que, en declaraciones anteriores, Mario Díaz-Balart ha mencionado que “Delcy Rodríguez está repitiendo el libreto de Nicolás Maduro y ya sabemos a dónde conduce”.

Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Especial Fronteras de Incertidumbre
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
